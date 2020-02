Carina använder byggfläkt för att värma sig i lägenheten

Carina bodde tidigare i husvagn efter att hon blivit vräkt från sitt boende. Hon fick först en lägenhet i Fredriksberg men tyckte att det var för stökigt där. Nu bor hon istället i byn Blötberget utanför Ludvika.

– Dåligt skött allting. Inte ens en lampa i trappen här så man kan ta sig in, säger hon när Uppdrag granskning besöker henne.

Här har hon bott i drygt ett år. I köket rinner en svag stråle vatten när hon sätter på kranen.

– Stå och betala 5600 och inte ha kallvatten som rinner i köket ens, måste in på toa för att hämta kallvatten, säger hon.

Får du nån hjälp av socialen? Är det de som betalar hyran?

– Ja, och det är tydligen bara sådana som får bo här.

”Om något problem uppstår så löser vi det”

Fastighetsägaren Hilldex AB ville under flyktingmottagandet hyra ut till Migrationsverket, men lyckades inte uppfylla kraven och avtalet hävdes innan några flyktingar hann flytta in. Istället flyttade andra hyresgäster in – så som Carina.

– På toa har det inte varit någon värme alls. Så vi har kört med en byggfläkt. Man har ingen lust att duscha där inne direkt, säger hon.

Kommunens miljöinspektörer har varit vid fastigheterna och påpekat brister ett antal gånger. Men fastighetsägaren håller inte med om att husen är dåligt skötta.

– Det är inte nya fastigheter, men om något problem uppstår så löser vi det i den mån vi känner till det, säger Tino Bessou som företräder Hilldex AB.