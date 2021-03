Fler gripna i stor bedrägerihärva – utpekade huvudmannen hittad död i häktet

Uppdrag granskning har kunnat berätta om investeringsbedrägeriet som gått ut på att människor satsat pengar i en påhittad värdepappersaffär som skulle göra alla inblandade oerhört rika.

I en stor polisinsats förra veckan greps fem personer i Umeå, Stockholm och Göteborg. En av dem var den före detta lastbilschauffören Mikael som pekats ut som huvudman, eftersom det är till honom alla pengarna ska ha gått.

Han greps i sin bostad utanför Göteborg tillsammans med sin fru – som, enligt investerare som Uppdrag granskning pratat med, ska ha tagit emot pengarna i Mikaels ställe de senaste åren.

Misstänkt för grovt bedrägeri

De båda häktades under fredagen i Umeå tingsrätt där de deltog i förhandlingarna via länk från häktet. Mikael häktades på sannolika skäl misstänkt för grovt bedrägeri i 12 fall under 2014 fram till de sista dagarna i januari i år.

Frun häktades, också hon med den högre graden av misstanke, för sju fall av grov penningtvätt mellan 2018 – 2020. Båda har nekat till gärningarna.

Under morgonen 23 mars nåddes polis och åklagare av beskedet att Mikael avlidit i häktet.

Vad är det som har hänt?

– Det kan jag inte riktigt svara på. Det blir ju en dödsfallsutredning som hanterar vad det är för typ av dödsorsak så det är för tidigt att säga, säger ärendeledare Oscar Berglund på polisens bedrägerigrupp i Umeå.

Efter beskedet beslutade åklagaren att häva häktningsbeslutet för hustrun. Misstankarna kvarstår.

– Det här har ju precis inträffat så vi får ju titta på hur utredningsläget ser ut och vad vi kan göra men jag vet inte det nu. Det är väl inte det som är fokus idag heller. Det får vi ta längre fram, säger åklagare Marie Andersson.

“Vi har andra misstänkta”

I Umeå greps även den pensionerade bankmannen Kurt, den som ansvarat för att förmå nya investerare att satsa pengar i affären. Han släpptes senare efter förhör.

Det gjorde även en man och en kvinna utanför Stockholm som varit aktiva i att förmå andra att satsa.

– Vi fortsätter med vissa utredningsåtgärder som inte är kopplade till de i Göteborg. Utan vi har andra misstänkta. Det fortsätter vi med. Sen får vi se i slutändan vart det tar vägen. Det är för tidigt att säga, säger polisens ärendeledare Oscar Berglund.

Sammanlagt har sju personer har gripits i Norge och Sverige med kopplingar till investeringsbedrägeriet. Utredningarna pågår fortfarande båda länderna.