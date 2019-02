UG-referens – Swedbank och penningtvätten: Del 2

Ekot: Tiotals miljarder i misstänkt penningtvätt via Swedbank…

TV4: Swedbank kan ha hjälpt till att tvätta miljardbelopp med koppling till skandalen i Danske bank.

Aktuellt: Ja, Estlands åklagarmyndighet ska nu utreda anklagelserna…



Estnisk TV: Swedbank.

TV4: Aktiefall för Swedbank efter misstankar om penningtvätt...

Bloomberg: Swedbank has until today denied any links to the Danske bank case.

Roger Wicker: I think it’s very serious, and I hope there are consequences.

Våra avslöjanden förra veckan satte Swedbank under hård press.

Men den svenska storbanken stod fast.

Deras kontrollsystem – för att upptäcka misstänkt penningtvätt – fungerar.



Gabriel Francke Rodau: Ett av våra viktigaste budskap i höstas och som fortfarande gäller, det är att: När vi ser signaler, då agerar vi.

Birgitte Bonnesen: Vi håller kontinuerligt på och monitorerar allt som går genom banken enligt de riskparametrar som vi arbetar med. Det som är viktigt för mig, det är att vi agerar. Att vi har koll, det kan du vara helt säker på.

Tänk om den svenska storbanken har rätt?

Tänk om det vi sett är undantag, som banken redan satt stopp för.

Som de sa. Från första början.

Birgitte Bonnesen: Every time we see anything we act. And we act forcefully.

För att få svar på den frågan bestämmer vi oss tidigt för att titta på en av Swedbanks största kunder i vår bankläcka – den ryska koljätten Carbo One.

I läckan ser vi hur deras bolagssfär omsätter miljarder genom Swedbank.



Om det skulle visa sig att även Carbo One kan ha ägnat sig åt misstänkt penningtvätt...

Då är frågan om inte den svenska storbanken fört oss bakom ljuset.

Arkiv: The Carbo One company is Russia’s largest supplier of coal. Thanks to a developed logistics chain, the company delivers its products to various regional markets around the world. The company...



Pengarna som flödar via Carbo Ones konton i Swedbank kommer från hela världen.

Men vi hittar också en stor kund på nära håll. Ett värmeverk i Stockholm.

Har de upptäckt något misstänkt med den ryska koljätten?



Ulf Wikström: Idag så kommer alla våra bränslen in här i hamnen. Det är väldigt mycket biobränsle nu eftersom vi har världens största förnybara produktionsanläggning här i Värtan också. Och sen är det fortfarande under några år till kol som kommer in här.

Reporter: Och vad kommer kolet ifrån?

Ulf Wikström: Kolet just nu kommer ifrån en leverantör som har gruvor i Ryssland. Det ligger i Sibirien, i Kuzbassregionen. Det körs med tåg ner till hamn i Riga och lossas och transporteras hit sedan.



Över en miljon ton kol har skeppats hit från Carbo Ones bolagssfär de senaste åren.

Men det ställs hårda krav på alla företag som vill göra affärer här.

Ulf Wikström: Vi måste ha en absolut gräns. Här. Man måste följa lagstiftning. Man måste respektera internationell rätt. Man måste respektera vår uppförandekod. Och gör man inte det, ja, då får det allvarliga konsekvenser.

Reporter: Men ni har noggrant kontrollerat det här bolaget, eller har ni hittat några oegentligheter?

Ulf Wikström : Nej, vi har inte hittat några oegentligheter… Sådant är oerhört viktigt för oss att ha koll på och det har vi löpande en bevakning av.

Sibiriskt kol som värmer upp Stockholmarnas hus och lägenheter.

Ingenting som vi hittar här tyder på att Carbo One håller på med penningtvätt.

Men när vi får reda på vem som är kopplad till bolaget så blir vi nyfikna.

Officiellt är ägaren en vanlig affärsman...

Men i vår bankläcka ser vi hur pengar flödar till en man vid namn Iskander Makhmudov.

En välkänd rysk oligark.

Anders Åslund: Iskander Makhmudov. I slutet på 80-talet så sysslade han med vapenhandel i Mellanöstern. Nästa stora kap, det var kopparindustrin i Ryssland... Och efter att ha varit i kopparindustrin så kom han in i kolindustrin.

Carbo One reklamfilm: The annual throughput volume of coal will increase to 32.5 million tons.



Anders Åslund: Ordet oligark började användas ‘94 ungefär. En oligark i Ryssland är i princip en miljardär. Och för att vara miljardär i Ryssland så behöver du ha mycket goda relationer med Kreml...

Oligarkerna syns ofta tillsammans med Vladimir Putin.

På möten i Kreml – samlar presidenten återkommande Rysslands rikaste män.

En av de är är Iskander Makhmudov.



Ute i världen har oligarkerna dåligt rykte.

Ofta förknippas de med korruption, penningtvätt och rysk maffia.

Men på senare år har bilden börjat förändras.

Vissa av nutidens oligarker sägs ha lämnat gangsterväldet bakom sig.

Vladimir Ryzhkov: I generally disagree with this picture and that all oligarchs are criminals, that’s not true. Some of them are normal businessmen who started in the 90’s and made their business by, by own hands and made modernization of their, of their companies efficiently.

Reporter: One of the largest customers for Swedbank that we see in our data is the coal company Carbo One. What do you know about them?

Vladimir Ryzhkov: As I know, they are just, they are just businessmen. So, it’s normal business.

Iskander Makhmudov har även gjort sig känd för sin välgörenhet.



Han upprättar statyer och finansierar barnhem och sjukhus för fattiga.

Och hans företag har verksamhet i Baltikum och många andra länder i Europa.

En modern oligark som Swedbank inte tycks ha någon anledning att neka som kund.

Men på en plats i världen finns det en man, med en helt annan uppfattning…



Reporter: Mendet finns många som säger att han är en normal och bra affärsman?

Jose Gonzalez Grinda: I nästan alla fall med kriminella organisationer som håller på med penningtvätt så är det ofta väldigt viktigt för ledarna att också tvätta sitt rykte. Om våra uppgifter stämmer så tillhör Iskander Makhmudov en kriminell organisation.

Tillhör Iskander Makhmudov den organiserade brottsligheten eller är han en vanlig affärsman?

Det enda sättet för oss att verkligen ta reda på om oligarken och Carbo One kan ha ägnat sig åt misstänkt penningtvätt genom Swedbank är att göra om den kontroll som banken själv måste göra med varje kund.

Granska transaktionerna och leta efter varningsflaggor.

Kent Madstedt: Varningsflaggorna består ju i allmänhet då av att transaktioner är ovanligt stora, att det är väldigt hög frekvens på, på transaktionerna, att man inte kan förstå varför till exempel pengar går iväg åt ett visst håll, till vissa konton.

Louise Brown: Först skulle jag se var de här ägarna till kontona finns, om de är i högriskländer och sen så skulle jag göra en genomlysning och se om det finns några namn som är kända i sammanhang som har att göra med korruption och penningtvätt.



Reporter: Vad har vi för material att jobba med? Hur mycket är det egentligen?



Linda Kakuli: Varje bolag kan ha många olika konton i sig. Så att dels har vi ju då, huvud-kunden har flera olika bolag som alla har väldigt många olika konton. Så det är väldigt liksom omfattande.

Det kommer att ta tid att kartlägga Makhmudovs affärer.

Men under arbetets gång hittar vi plötsligt en historia som är ännu större.

Ett helt nytt spår som om det är sant kan förändra bilden av Swedbank.



Vi hittar det i en tidningsartikel från Ukraina när vi går igenom bankens misstänkta kunder.

Det handlar om en mutaffär – kring Ukrainas förre president, Viktor Yanukovich.

Men för att förstå varför det vore kontroversiellt om han skulle gjort affärer genom Swedbank,

Måste vi först berätta hur det gick till när han blev Ukrainas mest hatade man...



Yulia Marushevska: It was like a huge shock. Something that we never expected in our country, that can happen… It actually shakened the whole nation and that changed everything.

Allt börjar för fem år sedan när Självständighetstorget i Kiev ockuperas.

Studenten Yulia är en av alla de hundratusentals Ukrainare som går hit.



Yulia Marushevska: Mainly the crowd was very young. The students, completely peaceful, singing songs…



Protesterna startar när befolkningen får veta att landets president struntat i att skriva under ett avtal med EU och istället valt att knyta starkare band med Vladimir Putins regim i Ryssland.

Yulia Marushevska: At the beginning it was just about like showing that we’re not taking it. That we disagree, that we don’t want to accept this as our reality.



(Ukrainska)

Demonstration: Europa, europa!

Yulia Marushevska: It was just about showing up. Like, “Hey, we’re here!”

(Ukrainska)

Demonstration: Folkdomstol åt de kriminella.

Missnöjet på torget växer dag för dag.

Och snart har demonstranterna ett gemensamt mål:

Att avsätta president Victor Yanukovich.



Daria Kaleniuk: He was the classical kleptocrat. He was abusing all state institutions in order to enrich himself. Whoever belonged to their family had enormous wealth through simply robbing the state.



Anders Åslund: Han blev vald 2010 för en oerhört dyr... Valkampanj som sannolikt kostade en miljard dollar…

(Ukrainska)

Viktor Yanukovich: Säg ja till landets framtid och för Ukrainas framtida ledare!



(Ukrainska)

Yanukovich supporter: Han kommer att fixa ekonomin och skapa ordning och reda.



Anders Åslund: När han var president så uppfattades det att han, hans familj stal... Och närmaste krets stal ungefär 10 miljarder dollar om året från staten. Samtidigt så försökte han då genomdriva så auktoritärt styre som möjligt.



Det är genom mutor och hemliga uppgörelser med landets oligarker som Yanukovich bygger upp sin förmögenhet. Pengarna slussar han sedan ut genom företagskonton i europeiska banker.

Oliver Bullough: The sort of absurdity of his corruption was amazing.

I det fattiga Kiev finns många berättelser om presidentens lyxliv.

Att han lever i ett undangömt palats med guldkantade trappor och diamanter i hissen.



Oliver Bullough: It’s a six story log cabin. I think, the biggest log cabin in the world. Set in a frankly amazing estate. So enormous that, if you’re gonna walk around it you’re not gonna get around it in a day.

Daria Kaleniuk: So it was a protest for dignity. A protest against corruption. And a protest for European integration of Ukraine.

Yulia Marushevska: Time of Yanukovich was a very dark time. You had this feeling that anything can happen, anytime. But, and then it actually happened…

President Yanukovich ger kravallpolisen upprepade order om att slå ner protesterna.

Och nu bryter bryter fullt krig ut på Kievs gator.

Ockupationen av självständighetstorget fortsätter i över 3 månader.

Mitt i kaoset lägger Yulia upp en video som snabbt sprids över internet.

Yulia Marushevska: (youtube):“I am the Ukrainian, the native of Kiev. I want these people who are here. Who have dignity, who are brave. I want them to live a normal life. We are civilized people. But our government are barbarians. We want to be free!”



Yulia Marushevska: (nutid): I felt like first time I felt fear. Like, I… I was never afraid in my country, and that was so shocking that I felt at the time, afraid.

Yulia Marushevska: (youtube):“I know that maybe tomorrow we will have no phone, no Internet connection. And we will be alone here. And maybe policeman will murder us, one after another, when it will be dark here.”



Miljontals människor runtom i världen ser Yulias rop på hjälp.

Men 10 dagar senare händer det som hon var mest rädd för.



Torsdagen den 20 februari 2014 blir en av dom blodigaste dagarna i Europa sedan kriget på Balkan.

48 demonstranter dödas när specialstyrkan Berkut försöker rensa Självständighetstorget med skarpa skott.

Fyra poliser mister också livet.

(Ukrainska)

Person X: Ring läkare! Ring Ambulans!



Men ukrainarna överger aldrig Självständighetstorget och nu vågar president Yanukovich inte vara kvar i landet längre. På övervakningsbilder från palatset syns det hur han börjar tömma sitt eget hus på rikedomar.

Sen flyr han i helikopter mot Ryssland.



Dagen efter beordrar Vladimir Putin sina trupper till Krimhalvön och kriget i Ukraina är ett faktum.

Kort därefter upptäcks också den största stölden i landets historia.

Daria Kaleniuk: When Yanukovich left the country, the intermediate government came. But what they found out, that it was almost zero at the accounts of the state treasury. So the treasure of Ukraine was fully emptied by Yanukovich and his crooks.



Reporter: How much do you think he stole from the Ukrainian people?



Daria Kaleniuk:: The prosecutor general in 2014 told that it was 30 billion dollars.



Motsvarande runt 200 miljarder svenska kronor sägs vara försvunna.

Idag befinner sig Viktor Yanukovych i Ryssland och skyddas av president Putin.

Men vad hände med alla hans stulna miljarder?

Vilka banker använde han sig av för att gömma undan dem?



Det är när korrupta ledare och oligarker ska slussa vidare sina stulna pengar som den internationella penningtvätten blir nödvändig. Genom att flytta tillgångarna i många led blir det nästan omöjligt att spåra vart pengarna har tagit vägen.



Anders Åslund: De här pengarna hamnar alltid utomlands. Vad man önskar – det är anonyma pengar, och det göms då under 20, 30 skalbolag...



Oliver Bullough: If you own something in your own name, then you can just look on the company register or the property register, and say “Oh there you go, it’s Oliver’s house.” But if I own that house in a company, a British company, and if my British company is owned by, let’s say, a Cypriot company, and if my Cypriot company is owned by let’s say a Panamanian company… And if my Panamanian company is owned by a Nevis company… Then, if you want to find out who owns this house, you have to go to everyone of those jurisdictions and ask them, who owns that company.

Men för att penningtvätten ska fungera behöver varje enskilt bolag också vara kund i en bank.

Gärna i Europa.

Louise Brown: De pengarna du har tillskansat dig via ekonomisk brottslighet, mutor och så vidare, de vill du ju kunna använda utan att väcka misstanke. Och då kommer bankerna in.

Reporter: Why do these corrupt leaders need European banks?



Daria Kaleniuk: Because they want to spend their ill-gotten funds in… on the West. They want to… Their children to study in the United Kingdom, they want to have health care in Germany, they want to have vacations in Spain, and at the end, they need the money which are very dirty at the initial stage, to make look clean.



Alla banker är tvungna att göra allt de kan för att stoppa penningtvätt och rapportera misstänkta kunder till finanspolisen. Och för de som bryter mot lagen kan konsekvenserna bli förödande.



CNN: Let’s turn to Europe and the massive money laundering case that’s shaking the financial world. The CEO of Danske Bank is out.

Euronews: The firm’sCEO Thomas Borgen has now resigned. And there are now calls for a wider independent investigation.



Det har kallats för världens största penningtvättshärva.

Totalt har de utländska kunderna i Danske Bank slussat hisnande 200 miljarder EUR – alltså motsvarande 2 biljoner svenska kronor – genom bankens filial i Estland.

Reporter:

Men har inte ni också utländska kunder som flyttar pengar från till exempel Ryssland så som det var i Danske bank. ...enligt de uppgifterna?

Birgitte Bonnesen: Men inte kunder som inte har en verksamhet i landet.

Birgitte Bonnesen har hela tiden sagt att hon är säker.

Det finns inga lik i garderoben i den svenska storbanken.

Och hon borde veta. Innan hon blev VD för Swedbank var hon själv chef för verksamheten i Baltikum.

Men om hon har rätt - varför leder då våra spår till en korrupt president i Ukraina?

Dagen efter att president Yanukovich flytt börjar jakten efter de stulna pengarna från statskassan. Hans palats står nu plötsligt tomt och hundratals ukrainare försöker ta sig förbi portarna.

De som först får komma in är en grupp journalister.



Anna Babinets: It was first time. It was one of dream to come here.



Reporter: So what did you think when you arrived?



Anna Babinets: I was really impressed that it was so big. It’s so huge for one person.

Reporter: And weren’t you scared? Like, if there would be guards, people attacking you… The conflict was still ongoing.

Anna Babinets: Actually I just didn’t think about the scare, about anything. I wanted to film everything which was possible. I just filmed, charged my phone, filmed, charged my phone. And then when I was walking around here filming, filming, my colleague called me and told me “Come here, we found some documents.” Someone was trying to destroy these documents into water.

Anna Babinets (22 februari 2014): Vi är här vid hamnen i Mezehyria och hela dagen har vi fiskat upp dokument som någon försökt förstöra.

De tusentals dokumenten från Yanukovich har legat i vattnet hela natten.

Anna och hennes kollegor får nu veta att dom bara har 72 timmar på sig innan allt är förstört och inte längre går att läsa.

Anna Babinets: So we started to work… We started to take pictures, copy them and in the same moment some people were drying them.

Person X: They were trying to even burn something. Probably something important. There are some accounts with even 700 000, 800 000 Euro.

Journalisterna jobbar dygnet runt för att hinna rädda så många dokument som möjligt.

Förhoppningen är att kunna avslöja hur Yanukovich tvättat sina pengar och vilka banker han använt.

Högkvarteret sätts upp i det hus där det sägs att Rysslands president ibland brukade bo.



Anna Babinets: So another place where we were drying documents, it was sauna in the guest house, or Putin house.



Reporter: Putin’s sauna.



Anna Babinets: Yes, probably Putin’s sauna. So it was here. So this is place for rest. And… It is the sauna where documents were drying here. Actually, I don’t see... For me it’s not sauna. It’s like storage for documents. And when we were working here we discovered that the most expensive, the most luxury place is Yanukovich’s house.

Daria Kaleniuk: When you walk through Mezehyria you feel that probably people who steal from the state in billions, they are simply not healthy people, mentally. And they truly live in another reality. You can’t

understand the lives of regular people and the needs of citizens who are suffering, and there

are millions of them.

Anna Babinets: We call this “museum of corruption”. This is place. Myzeheria, and especially this house. So, let’s go to the elevator. The elevator is very fancy. You can see it. Look at this…

Daria Kaleniuk: It was the money of taxpayers which was stolen by Yanukovich, their family. And this money, instead of going to the procurement of medications, instead of going to building better roads, instead of going into education system… They were used to build palaces like Myzeheria where one carpet cost like a hospital.



Anna Babinets: From $50000 until $100000. It’s French stuff… Was produced in France, yeah. It is...



Reporter: This is Swarowskij.



Anna Babinets: Look at this, it’s like sauna.



Reporter: One big presidential sauna.



Anna Babinets: Yes, sauna with a lot of rooms.



Reporter: That’s a big pool table.



Anna Babinets: “Yes. All this stuff some person did by their hands. It looks like floor too.



Reporter: Holy shit, is that a real alligator?



Anna Babinets: I think so. I don’t know. I don’t think that he’d have a fake alligator.



Reporter: He liked gold.



Anna Babinets: Gold and wood.



Reporter: Gold and wood guy. Gold, wood and television guy.



Anna Babinets: You see television even in bathroom... All stuff here is about corruption.

Anna Babinets: I was here eight days… Eight days.

Reporter: Could you see on these documents, on what accounts, on what bank accounts, on what, through what bank… All this money went through?



Anna Babinets: We found some information about Ukrainian banks’ accounts.



Reporter: Did you find anything about a Swedish bank?



Anna Babinets: No, I don’t remember anything about a Swedish bank.



Journalisterna hittar inga spår som pekar mot Sverige i de torkade dokumenten.

Men de hinner inte läsa allt – för efter en vecka bestämmer sig landets nya åklagare för att lägga beslag på materialet.



Och det är DÅ som utredningen om presidentens korruption på allvar börjar, och Swedbank kommer in i bilden.



Fem år senare – och korruptionsutredningen är nästan klar.

Och vi får ut namnen på flera av de hemliga bolag som Yanukovich misstänks ha använt för att tvätta pengar. Och här finns bolaget som vi letat efter sedan vi läst den ukrainska tidningsartikeln.

Ett mystiskt företag vid namn Vega Holdings Limited.



Andriy Radionov: There is a saying in Ukraine. We have very good laws but the problem is that no one follows them. In our case the ex-president of Ukraine Viktor Yanukovych was notified as a suspect for receiving a bribe for seemingly writing a book by himself. One of the companies that was in the chain was Vega Holdings.



Upplägget kring de misstänkta mutorna är komplicerat men åklagaren visar oss transaktioner på 3,7 miljoner euro från 2011 som flödat genom 5 olika bolag, för att till slut landa hos den före detta presidenten.

Ett klassiskt upplägg för att tvätta pengar.

Reporter: Can you confirm that Vega Holding Limited was a client of Swedbank?



Andriy Radionov: Jag kan varken bekräfta eller dementera den informationen.

Utan bekräftelsen från åklagaren kan vi inte vara helt säkra på att det Vega Holdings som vi hittat i vår hemliga bankläcka är samma bolag som använts av Yanukovich i den misstänkta mutaffären.



Det finns nämligen en rad olika bolag med samma namn.

Ett Vega Holdings är registrerat på Nya Zeeland.

Och ett på Malta, och i USA, och Uganda.



Det finns bara ett sätt att vara helt säker.

Vi måste få tag på det 18-siffriga kontonumret som bolaget har i banken och jämföra det med våra uppgifter.

Om allt är rätt ska det sluta med siffrorna 1241.



Birgitte Bonnesen:

The important thing in this money laundering case that we see one of our competitors have in Estonia is the fact that Swedbank is completely different. Every time we see anything we act. And we act forcefully, and that we´ve done for years. And that’s a big difference.



Vladimir Ryzhkov: As I know, they are just, they are just businessmen. So, it’s normal business.



Efter fyra månaders research är vi äntligen klara med granskningen av Carbo One – en av Swedbanks största kunder enligt vår läcka. Och vi börjar förstå vad det är för slags affärsman oligarken Iskander Makhmudov egentligen är.



Vi vet inte om han kontrollerar Carbo One – men upptäcker ett komplext nätverk av bolag – där det slussas stora pengar mellan minst 20, 30 konton i Swedbank – bland annat till brevlådeföretag som ägs av oligarken.

Ett stort antal bolag i Swedbank – och dit pengarna går i Danske Bank – frontas av målvakter i skatteparadis eller advokatbyråer, som ökända Mossack Fonseca i Panama. Och framförallt: Ofta finns ingen synlig verksamhet – överhuvudtaget.

Alla varningsklockor ringer.

Precis som i Danske Bank-skandalen.

Ändå fortsätter flödet år efter år efter år…



Reporter: Hur viktigt är det att svenska storbanker som Swedbank inte medverkar i penningtvätt?



Birgitte Bonnesen: Det är helt avgörande, det är extremt viktigt. Det är extremt viktigt för alla professionella banker.



Louise Brown: Problemet är att bankens kommunikation är inte trovärdig. Det andra problemet är att man låter sin bank missbrukas av ryska oligarker med flera, användes för att slussa pengar till skatteparadis.



Det kan tyckas svårt att förstå.

Hur ska Swedbank kunna veta om ett bolag tvättar pengar?

Det är bankens ansvar att känna till sina kunder och undersöka vilka affärer de gör.

Men de kriminella hittar hela tiden nya vägar.

Vi är i London för att göra en sista kontroll av en rad misstänkta företag som använts för att slussa pengar. Brevlådeföretag som vi i läckan ser att Carbo Ones nätverk – och hundratals andra Swedbankkunder i Baltikum också använder sig av – eller gör affärer med…



Reporter: Ja men där lyser det ju… Det är ju någon där iallafall.



Istället för att ha bolag i skatteparadis som Brittiska Jungfruöarna eller Belize finns här bolagsformer som både garanterar anonymitet – och ger en trovärdig adress.

Som den här. Här har drygt ett tiotal kontohavare i vår läcka sin adress.



Reporter: Hello! I am looking for a company called Talwood?



Person 1: Sorry, can I help?



Reporter: Yeah sure, from Swedish television. I’m looking for a company called...

Person 1: Sorry, are you filming this?

Person 1: You have got a microphone.

Reporter: Sorry?



Ben Cowdock: When they register a place like this they get a UK address which is really important in terms of building respectability in a company. So, whilst this is just a mailbox, around the world that UK address is seen as a sign of legitimacy.



Det ser bra ut på pappret.

Men för den banktjänsteman som har till uppgift att reda ut hur det egentligen ser ut, ligger verkligheten en googling bort.

Till bolag som ligger på den här adressen har exempelvis Swedbank godkänt överföringar till Danske bank på motsvarande 170 miljoner kronor…..



Reporter: Hi! Is this unit 5?I am looking for a number of companies...



Person 2: No, they are not here



Reporter: They are not here?



Person 2: No! No…It’s an address, it’s an address… It’s a post box, that’s it.



Reporter: Customers in a Swedish Bank are transferring money to these companies.



Person 2: Ok. So it is the bank’s problem, they have to find out! Are you the bank?



Reporter: No, I am a journalist.Person 2: You need to talk to the bank… We know nothing, it is just a PO box, and there is thousands and thousands of people like us who don’t have much work and some says can you receive this as registered office. I am allowed to... And that’s it… That’s all I do…

Vi besöker EN adress till.

Den ligger i Londons innerstad.

Kanske finns det ett riktigt bolag här bland kontohavarna i vår läcka – trots allt.

Reporter: 88 Hatton Garden, här är ju Hatton här, juvelerarkvarter…



Companies House: Thank you for calling Companies House. You are speaking to (Phillip May) in Companies House, can I help you at all?



Reporter: Well, when I am looking at the financial records it says “dormant balance sheet”. What does that mean?



Companies House: To be dormant during a period there has to be no financial transactions going through the company bank account…



Reporter: Really?

Companies House: Yes really.

År efter år har Swedbank godkänt betalningar till det här bolaget, trots att det inte ens är aktivt.

En uppgift som är lätt att ta fram.

Companies House: It’s up to the banks to do their own investigations but our register does show whether or not a company is active or dormant.

Oliver Bullough: Companies are brilliant. Some people call them “getaway cars”... For corrupt money. It makes perfect sense. I mean if I was an oligarch, I’d do that.



Några av de som slussar miljontals kronor via Swedbank till ökända bolagsformer i London tillhör alltså nätverket kring Carbo One med kopplingar till Iskander Makhmudov.



Vi vet inte det egentliga syftet med affärerna eller hur det gick till när Swedbank godkände dem.

Men i Madrid finns den man som förmodligen grävt djupare i kol-oligarkens historia än någon annan.



För drygt 10 år sedan förändrades livet för korruptionsåklagaren Jose Gonzalez Grinda.

Sen dess skyddas han och hans familj av livvakter.



Flera gånger har polisen avslöjat hur den ryska maffian planerat att mörda honom.

Allt startade med att den spanska polisen började avlyssna en rysk mans telefon i en liten fiskeby på Mallorca.

(Spanska)

Jose Grinda: Det fanns två typer av samtal. Å ena sidan väldigt grova samtal där den ena personen till exempel säger att de måste rulla in ett lik i en bordsduk på hans restaurang. Brott på en riktigt låg nivå. (?) Å andra sidan samtal med ministrar och stora företagsägare med mycket makt där det framstår som att personen vi utredde stod högre upp i hierarkin än mycket viktiga personer inom den ryska statsmakten.

Mannen som talar med oligarker, yrkesmördare och ministrar i den ryska regeringen är en högt uppsatt ledare inom ryska maffian. Och det är genom avlyssningen av honom som de spanska utredarna också hittar Iskander Makhmudov.

(Spanska)

Jose Grinda Gonzales: Polisen som analyserade samtalen upptäckte att när Petrov refererade till ”Kinesen” då handlade det om Iskander Makhmudov. I grunden handlade det om två olika tillvägagångssätt för att skapa ett framgångsrikt företag. Korruption och våld. En del som är ett företag och en del som är kriminell.

Formellt sett är det två delar som är helt separerade men vi menar att dessa två delar sitter ihop.

Den ena kan inte leva utan den andra.

Anders Åslund: Iskander Mahmudov var en person som folk inte ville tala högt om, för att han ansågs vara den, den farligaste utav de ryska oligarkerna. Så under 90-talet så vågade folk normalt inte nämna hans namn på grund av att han ansågs så farlig.

Reporter: Varför är han inte dömd då?



Anders Åslund: Inget utav de post-sovjetiska länderna har ett fungerande rättsväsende, utan de… De stora och fina går alltid fria.



Iskander Makhmudov döms inte heller i Spanien.

Utredningen lämnas över till ryska åklagare eftersom de misstänkta brotten framförallt skett där.

Men Ryssland meddelar den spanska åklagaren att hela förundersökningen läggs ner.

Reporter:De här transaktionerna är mellan Danske Bank och Swedbank. Och här är Carbo One och Iskander Makhmudovs bolag. Vi kan se kontonummer, mottagare, miljontals dollar.



När vi visar Jose Grinda uppgifterna i den hemliga läckan menar han att Swedbank borde satt stopp för Makhmudovs affärer för längesen. Detta eftersom uppgifterna om oligarkens kopplingar till organiserad brottslighet varit kända ända sedan de publicerades av flera stora medier för sju år sedan.

(Spanska)

Jose Grinda Gonzales: Det är därför jag säger att banken har så enorma problem. Enorma! Och nu är ansvaret ännu större. Nu kan banken inte längre säga att dom inget visste. De kan fortfarande ta initiativet och lösa det här. / Kräva förklaringar från de på banken som orsakat detta. Men de måste göra rent i hela huset nu.

Vi tar fram listan med transaktionerna från de 50 kunder som tillsammans slussat motsvarande 40 miljarder kronor – som vi berättade om i förra programmet.

Och så börjar vi kryssa för de bolag som ingår i Carbo Ones nätverk.

Det börjar redan 2007. Brevlådeföretag i skatteparadis med målvakter för att hålla den egentliga ägaren

hemlig.

2008, 2009, transaktion efter transaktion. Inte sällan tiotals miljoner.

2010, 2011, 2012, samma nätverk av bolag om och om igen.

2013-14 och 2015.

Vad som händer sen vet vi inte för här tar vår data slut.

Reporter: Men, men jag måste förstå, ändå, svaret på...Varför får Carbo one – med kopplingar till en ökänd rysk oligark – slussa pengar genom eran bank år efter år?



Gabriel Francke Rodau: I enskilda fall, när man i efterhand har alla pusselbitar så hade vi kunnat agera snabbare.



Reporter: Men Iskander Makhmudov och Carbo One med konton i banken omsätter miljarder och får göra transaktioner mot målvaktsbolag, skatteparadis, företag utan verksamhet… Det är, det är, allt det här ni säger… Att ni agerar mot, det pågår ju år efter år.



Gabriel Francke Rodau: Men problemet är att när det just kommer till enskilda kunder, då råder ju banksekretess. Vi får egentligen inte ens säga huruvida en person eventuellt är eller har varit kund i banken.



Vi får inga fler svar från Swedbank och vi vet inte; är Carbo One och Iskander Makhmudov fortfarande kunder?

Inte heller oligarken själv vill prata med oss.



Till slut får vi ett meddelande av hans PR-avdelning.

De menar att vi har totalt fel om Iskander Makhmudov.

Han har aldrig haft någon koppling till organiserad brottslighet överhuvudtaget.



Och trots att vi har interna bank-dokument som bekräftar oligarkens koppling till

kolimperiet i Ryssland så säger hans representanter att han inte har någonting med Carbo One att göra.



Vi är tillbaka i Kiev.

En högt uppsatt myndighets-källa har äntligen bestämt sig för att träffa oss.

Han säger att han ska visa ett dokument där kontonumret till Vega Holdings finns med.



Det kontonummer som vi behöver för att bevisa att det var just Swedbank som president Viktor Yanukovich använde för att ta emot motsvarande 34 miljoner kronor i den misstänkta mutaffären.



Om allt stämmer med vår bank-läcka så ska kontot sluta med nummer 1241.



I dokumentet kan vi läsa Vega Holding Limited och så ett kontonummer som slutar på 1241.

Och så ett namn på banken där kontot finns: ”Swedbank”.

Vi har det slutgiltiga beviset.

Viktor Yanukovich – en av Europas mest korrupta politiker - har slussat miljontals kronor genom den svenska storbankens kontor i Litauen.



Vi är återigen på väg till Swedbanks huvudkontor i Stockholm.

Med oss har vi dokumentet med kontonumret, och uppgifter som också visar att banken för två år sedan fick information om Yanukovichs affärer i Vega Holding.



Reporter: Viktor Yanukovich, vet du vem det är?



Gabriel Francke Rodau: Ja, politiker...

Reporter: Visste du att han hade gjort affärer genom Swedbank?



Gabriel Francke Rodau: Det visste jag inte och hade jag vetat det så hade jag inte kunnat kommentera det eftersom vi har banksekretess.

Reporter: Här är ytterligare handlingar då som ni kan ta del av. Dokumentet från Ukraina visar ju att 2017, så begärde man rättshjälp där ni blev tillfrågade om att delge information om det här kontot. Alltså för två år sedan. Och ändå gick er VD Birgitte Bonnesen ut och i höstas och sa att ni var rena från den här sortens affärer.



Gabriel Francke Rodau: Jag tror att det Birgitte Bonnesen framförallt talade om... Det var de namn som figurerat kopplade till Danske Bank och den affärsmodell som Danske Bank hade och...

Reporter: Ja, men det hon också fick frågor om var, finns det några, finns det någon otvättad byk i Baltikum, generellt? Och hon garanterade att så inte var fallet. Trots att ni visste att Viktor Yanukovich – en av Europas mest korrupta presidenter – gjort affärer genom Swedbank. Det visste ni.



Gabriel Francke Rodau: Och jag kan på grund av banksekretess...

Reporter: Men du kan kommentera din VD:s uttalande om att det inte fanns något mer att leta efter och ändå hittar vi detta?

Gabriel Francke Rodau: Ja men jag, jag recenserar ogärna min verkställande direktör och hennes citat men däremot kan jag konstatera att det vi fokuserade på i början av förra hösten, det var de avslöjandena som kom kopplade till Danske Bank.



Reporter: Här är då samma lista som vi hade med oss förra gången.



Gabriel Francke Rodau: Tack.



Reporter: Samtliga 50 utav de bolagen som dragit till sig mest varningsflaggor.

Swedbank får alltså återigen ta del av vår 50-lista där en stor del utgörs av den ryska koljättens bolag.

Reporter: Det är ju alltså en av era största kunder som inte gör affär ett år och stoppas… Inte två, inte tre. Utan år efter år efter år. Och det handlar ju om miljardbelopp. Hur ska man kunna tro på att… När ni säger att ni agerar då?



Gabriel Francke Rodau: Och det vi sagt är att det råder banksekretess. Däremot så är det så att arbetet med att förebygga penningtvätt, det är lite som att lägga ett pussel. Vi, precis som ni har gjort er granskning, letar efter riskindikatorer. Och när vi gör det, då är det så – självklart att när man sitter med alla pusselbitar klara – då har vi sett i vissa fall att vi kunde agerat tidigare på de första pusselbitarna. Men det är lätt att säga när man har lagt hela pusslet.



Reporter: Who was behind the killings of the protesters on the square?

Daria Kaleniuk: The investigation is ongoing, but it couldn’t happen without the blessing from Yanukovich and his close team.

Den 25 januari i år döms Victor Yanukovich i sin frånvaro för landsförräderi till 13 års fängelse.

Men inget tyder på att Putin kommer att lämna ut honom till Ukraina.

Kriget i Östra delarna av landet pågår fortfarande.

Och var pengarna som försvann med hjälp av Swedbank är – kommer vi kanske aldrig få veta.



Yulia Marushevska: So all this money that went to the Swedish bank, it was stolen from all this like, poor babushkas, on the street, like… From the, from the poorest people. I didn’t expect that it would be Swedish bank. That’s something that makes me angry.



Den svenska storbanken hävdade att det inte fanns några lik i garderoben.

Samtidigt som de visste om att personer som Viktor Yanukovich och Iskander Makhmudov gjort affärer i banken.

Och frågan är nu: Vad finns det mer?

Daria Kaleniuk: Sweden was not on our radar at all, it is perceived as totally uncorrupt country.

Jose Grinda Gonzalez: Jag tror att vilken bank i världen som helst kan bli överraskad och inse att en av deras kunder är en brottsling. Men om det sker brister systematiskt bör du börja tänka att den här banken gör något fel. Och att den utsätter det ekonomiska systemet i ett land för en enorm risk.

Reporter: And why do you think they let this happen?



Daria Kaleniuk: Because it’s profitable.



