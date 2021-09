Kartläggning visar: Polisen följer inte sina egna regler – jagar unga på mopeder

Följande exempel är utdrag ur förundersökningar:

Exempel 1

Mopedisten:

”Bägge bilarna körde efter oss och kör upp bredvid mig. Jag försökte svänga undan för jag ville inte bli påkörd. Jag tror att det var den målade polisbilen som låg väldigt nära mig. Jag försökte komma så att jag kunde stanna själv. Detta gick inte för den målade polisbilen ställde sig på tvären framför mig. Jag hade ingen möjlighet att stanna utan svängde undan till vänster och vi körde nästan bredvid varandra. Den målade polisbilen körde in i mig och jag trillade av mopeden. Bilen träffade mig på högra höften.”

Exempel 2

Mopedisten:

”Bilen var då ca 6 meter framför och han såg att passagerardörren öppnades något. Därefter bromsade bilen och passagerardörren öppnades helt. (mopedisten) hann inte bromsa och träffade passagerardörren och välte med mopeden.”

Exempel 3

Polisen:

”Drygt 100-150m längre ner i kurvan invid grusparkeringen sänker misstänkt hastigheten relativt mycket och min uppfattning är att han gör ett försök att försöka vända. Jag väljer då att köra på misstänkts moped så att han faller omkull i ett buskage.”

Exempel 4

Mopedisten:

”Han följde efter mig med en civil, en civil bil och ja så stannade jag vid ett rödljus” … ”Jag tänkte inte på att det skulle vara en polis liksom, jag tänkte det var någon bara, som var lite arg på mig som skulle, som blinkade såhär, för det har hänt innan och sen så. Jag tänkte, hann inte tänka så mycket och så bara vart jag in prejad i väggen.”

Polisen dömdes för vållande till kroppsskada.

Exempel 5

Polisen:

”Jag kör då förbi mopeden och lägger mig framför för att bromsa in det aktuella fordonet på ett säkert sätt. Mopeden kör då in i mig bakifrån och in i min vänstra packväska (se foton) och vidare in i min fot (stark smärta uppstår i vänster stortå) och slutligen träffar mopeden larmanordningen som sitter på vänster sida nedanför tanken.”

Mopedisten:

”Polisen försökte preja in honom stenen, men lyckades inte”… ”fortsatte rakt över en gräsmatta. Vid Konsumparkeringen körde han rakt fram. Polismotorcykeln var framför honom. Polisen tvärnitade och XX hade inget val om han inte skulle köra in i en bil. XX hann knappt reagera utan körde in i sidan av polismotorcykeln.”