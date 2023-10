Kycklingjätten Aviagens vd sparkas efter granskning

Skadade och sjuka hönor och tuppar har avlivats med olagliga metoder utan bedövning vid Aviagens anläggningar i Sverige. Bristerna har påpekats av Länsstyrelsen vid kontroller men Uppdrag granskning kan visa att företaget fortsatt använda otillåtna avlivningsmetoder.

Största djurskyddsproblemet

Under flera månader har Uppdrag granskning synat avelsindustrin inom svensk kycklingproduktion. Hela granskningen “Kycklingens pris” publiceras på onsdag och rymmer fler avslöjande om hur avelsdjur far illa. Missförhållanden som forskare kallar “det kanske största djurskyddsproblemet vi har inom all djuruppfödning”.

Vd i 28 år – tvingas bort

Det multinationella avelsföretaget Aviagen Swechick AB dominerar marknaden och kontrollerar cirka 99 procent av aveln inom svensk kycklingindustri. Bolaget har under granskningen inte velat medverka i intervju och enbart kommunicerat via en skotsk pr-byrå. Men under måndagen meddelade de i mejl till Uppdrag granskning att den svenska vd:n sedan 28 år tillbaka, Tomas Carlson, får lämna sin post.

Aviagen Swechick AB skriver vidare:

”Vi ser att vårt bolag Aviagen SweChick har misslyckats med att upprätthålla våra högt ställda krav. Vi vill be om ursäkt för detta och försäkra er om att vi gör vårt yttersta för att lösa alla tillkortakommanden snabbt och i sin helhet”.

Hela granskningen “Kycklingens pris” publiceras på SVT Play onsdagen den 1 november kl 06:30.