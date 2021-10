Swedish House Mafia skapade bolag i skatteparadis

Året är 2009 och Swedish House Mafia har precis slagit igenom internationellt. Axwell, Sebastian Ingrosso och Steve Angello är ett nytt inslag på den internationella musikscenen och fyller jättearenor.



Samtidigt skapar en förmögenhetsrådgivare i Schweiz ett brevlådeföretag i skatteparadiset Brittiska Jungfruöarna. Dokument i den nya läckan, bland annat e-postkommunikation och hemliga bolagshandlingar, visar att man vill döpa bolaget till Swedish House Mafia LTD, men får avslag.

”the word 'mafia' is not acceptable for use in a company name”, skriver bolagsverket på Brittiska Jungfruöarna.

Istället bildas SHM Holdings LTD. Syftet med bolaget är att äga immateriella rättigheter kopplade till gruppen, såsom upphovsrätten till bandet namn, logotyp – och kanske ännu viktigare: låtarna.

Upphovsrätter är lätta att flytta mellan länder och lämpar sig därför väl för skatteplanering eller för den delen skattefusk. Vissa länder har låg skatt på royaltyintäkter för att locka till sig så kallade immateriella rättigheter, säger Skatteverkets Johan Lundberg, skatterevisor med särskild inriktning mot utlandskontroll.

Den som på pappret äger SHM Holdings tre aktier är ytterligare ett brevlådeföretag, Marsham LLC på Nevis, som i sin tur kontrolleras av förmögenhetsrådgivaren i Schweiz.

Men dokumenten i läckan visar att det kommer nya krav. 2017 vill man på Brittiska Jungfruöarna veta vilka som är de egentliga ägarna av brevlådeföretaget SHM Holdings Ltd, varpå förmögenhetsrådgivaren svarar i ett mejl:

Axel Christoffer Hedfors

Sebastian C. Ingrosso

Steve A. Josefsson



Rättigheterna till stora hits



Swedish House Mafia gjorde paus 2013, men räknas fortfarande som några av världens mest framgångsriks DJ´s, och enligt affärstidningen Forbes ska de tillsammans vara goda för 100 miljoner dollar.

Hanteringen av rättigheterna till många av de mest kända låtarna, som ”Don´t you worry child” och ”Save the world”, går att koppla till brevlådeföretaget SHM Holdings Ltd. Men hur mycket pengar som landat i skatteparadiset Brittiska Jungfruöarna framgår inte av dokumenten i läckan. Det går heller inte att se hur mycket bolaget omsatt, eftersom inga finansiella dokument där är offentliga.

En talesperson för Swedish House Mafia bekräftar i ett mejl till SVT uppgifterna om brevlådeföretaget, men hävdar att upplägget – och samarbetet med förmögenhetsrådgivaren – avbröts år 2013.

”(Det) fanns frågetecken om konstruktionen kunde uppfattas som ett sätt att så att säga dölja tillgångar vilket kunde vara till förfång för varumärket SHM.”

Man kan inte svara på varför bolaget fortfarande var i drift i DJ-trions namn så sent som år 2017 – och hävdar att bolaget sannolikt aldrig drog in några pengar – och om så var fallet skattades de i bandmedlemmarnas hemländer.

”Syftet med bolaget var inte att undanhålla skatt.”

Pandoraläckan är ett globalt samarbete mellan SVT och journalistnätverket ICIJ, International Consortium of Investigative Journalists.