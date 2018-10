Vittnar: 21 kvinnor ur personalen har haft relationer med intagna som tvångsvårdas

• Med hjälp av LVM, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, kan man tvångsvårda personer som riskerar att dö om ingen ingriper.



• Det finns elva LVM-hem i Sverige, där runt 1 000 personer om året får tvångsvård mot sitt missbruk.



• Det är socialtjänsten som utreder om en person behöver en plats, och sedan avgörs frågan i domstol.



• Hemmen drivs av Sis, Statens institutionsstyrelse.



• En LVM-placering kostar 4 400 skattekronor per dygn, per person.



• Under en placering ska man få hjälp att avbryta ett livshotande missbruk och bli motiverad till frivillig behandling.



• En LVM-placering varar upp till sex månader. Uppdraget är att ge klienterna bättre förutsättningar för att fungera socialt, utan missbruk och kriminalitet.