Tom har bytt Miljöpartiet mot Centerpartiet

Våren 2016 valde han att avsluta sina uppdrag för Miljöpartiet, mitt under mandatperioden.

– Jag vill inte gå in närmare på alla detaljer, men det parti jag gick in i var inte längre det jag såg, säger Tom Nilstierna (C), fullmäktigekandidat.

Han lämnade politiken men kände snart att han saknade den.

– Det blev ett underskott i mitt eget liv, jag ville fortfarande ha möjligheten att vara med och påverka och debattera hur utvecklingen ska vara i Tyresö. Då funderade jag över möjligheterna att göra en politisk comeback och tog kontakt med Centerpartiet med en rad frågor som de kunde svara på på ett bra sätt, säger han.

Stort steg att byta parti

Han sitter nu med i socialnämnden för partiet och kandiderar till kommunfullmäktige i Tyresö utanför Stockholm i höstens val. Han säger att det är ett stort steg att byta parti, men att det också är en del av demokratin att politiker kan byta parti.

– Det är klart att folk kommer ställa frågor och kanske till och med antyda, vem är du, var är du?

Vad svarar du då till de som undrar?

– Att jag har inte bytt värderingar, jag har bytt parti, säger Tom Nilstierna (C)