Hölls som gisslan i sex år – ställer upp i colombianska presidentvalet igen 

Ingrid Betancourt ingår i den gröna mittenkoalitionen och är en favorit i primärvalet i mars, enligt SR.

– Jag blev kidnappad för exakt 20 år sedan, som presidentkandidat. Idag är jag här för att avslutade det jag startade då. Jag är övertygad om att Colombia är redo att byta kurs, sade hon under en presskonferens i Bogotá på tisdagen, enligt Washington Post.

Hennes fokus som president kommer att ligga på att arbeta mot korruption, fattigdom och arbetslöshet i ett land som sett stora demonstrationer under det senaste året.

Skapade rubriker

Det sex år långa gisslandramat med Ingrid Betancourt skapade stora rubriker i media runt om i världen, inte minst när hon fritogs under dramatiska former 2008. Trots att hon behandlades mycket illa under sina år som gisslan stöttade hon Colombias fredsavtal med Farc-guerillan 2016.

Vänsterkandidat

Över 20 kandidater har meddelat att de ställer upp i valet, men just nu pekar opinionsmätningarna mot att vänsterns Gustavo Petro kammar hem presidentskapet i maj.