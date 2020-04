Hur minns du PO Enquist?

Jag minns PO Enqvist som en av tre duktiga höjdhopparen från början och mitten av 50-talet när dessa tre hade egenarrangerade tävlingar på Örjans idrottsplats i Skelleftehamn. PO representerade Burälvens IF. De två övriga var Marvelias för Skellefteå AIK och Erik Strömberg för Rönnskärs IF. Standarden var påtagligt hög med den då förhärskande dykstilen. Man tävlade oftast på höjder på mellan 1,85 - 2.00 m. Själv var jag omkring 7 - 10 år under den perioden.