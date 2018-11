18 november: Nattens nyheter

USA:s president Donald Trump besökte städer och samhällen som ödelagts i Kaliforniens katastrofbränder. Presidenten var bland annat i staden Paradise som bokstavligt brunnit ner till grunden.

– Det är väldigt sorgligt att se, sade Trump som fått kritrik för påståenden att bränderna är ett resultat dålig skötsel av skogen.

Fler döda har bekräftats döda vilket innebär att den officiella dödssiffran nu är uppe i 76, över 1000 personer är rapporterade saknade.

EU varnar för ett förlängt brexitavtal kan kosta britterna 10 miljarder pund extra, rapporterar The Guardian. Det beskedet gav EU-företrädare Storbritanniens premiärminister Theresa May på lördagen om hon väljer att be om mer förhandlingstid för det slutgiltiga handelsavtalet efter Brexit.

Allt fler är positiva till att jobba med personer som har en funktionsnedsättning. Åtta av tio kan tänka sig det, enligt en ny undersökning från Novus.

– Man får ju en livskvalitet av att jobba, säger Marie Serrander, som själv har en funktionsnedsättning och jobbar som teamleare.