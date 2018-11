Miljardböter väntar om Storbritanniens premiärminister Theresa May väljer att förlänga brexit. Foto: Matt Dunham/AFP/TT

EU hotar med miljardnota om brexitavtal förlängs

EU varnar för ett förlängt brexitavtal kan kosta britterna 10 miljarder pund extra, rapporterar The Guardian. Det beskedet gav EU-företrädare Storbritanniens premiärminister Theresa May på lördagen om hon väljer att be om mer tid att förhandla fram det slutgiltiga handelsavtalet efter Brexit.

Att förlänga övergångstiden, som är satt till 21 månader, för Storbritannien att helt frikopplas från EU med upp till ett år kan öka på landets skilsmässoräkning med ytterligare 10 miljarder pund från dagens 39 miljarder, skriver The Guardian. Frågan om mer tid väcktes under förra månadens EU-toppmöte om brexit. Theresa May gav då en förvarning till medlemsländerna att hon kan behöva fråga om ”fler månader” till att förhandla fram ett handelsavtal som inte kommer att stoppas av Irland. Inte bett om förlängning – ännu En förlängd övergångsperiod kan underlätta att lösa gränsfrågan mellan Nordirland och Irland anser May som samtidigt understryker att hon ännu inte har bett om en förlängning, rapporterar BBC. EU-kommissions ordförande Jean-Claude Juncker är positivt till idén om att förlänga övergångsperioden. Han anser att det kan bidra till en bättre framtida relation mellan EU och Storbritannien. EU:s brexit-förhandlare kommer insistera att maxgränsen vid en tänkbar förlängning av övergångsperioden för Storbritannien ska bestämmas innan EU-mötet av det slutliga brexit-avtalet som hålls söndagen den 25 november, skriver The Guardian. Planen är att Storbritannien ska påbörja sitt utträde ur EU den 29 mars nästa år. Dela Dela