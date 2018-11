Theresa May: ”Har valt rätt kurs”

Theresa May säger att hon har satt landets intressen först, före sitt parti eller sig själv. Hon försvarar det avtal som har fått flera ministrar i regeringen att avgå.

– Med varje fiber i kroppen tror jag att jag har valt rätt kurs, säger hon.

Tre ministrar har avgått

Flera ministrar har avgått under torsdagen efter det att Theresa May igår fick med sig sin regering på det omstridda avtalet. Chefsförhandlaren och brexitministern Dominic Raab har deklarerat sin avgång då han ”inte med gott samvete kan stå bakom kraven för vårt avtal med EU”.

Shailesh Vara, en av Theresa Mays ministrar för Nordirland, har även hon deklarerat sin avgång. Hon menar att uppgörelsen innebär att Storbritannien inte uppnår status av suverän och oberoende stat efter utträdet ur EU.

Även arbetsmarknadsministern Esther McVey har valt att avgå under torsdagen. Theresa May säger att hon inte dömer de avhoppande ministrarna. Hon har ännu inte lämnat några besked om vilka som ersätter dem.

-Jag är ledsen över att de har valt att lämna regeringen och tackar dem för deras arbete, säger hon.

Kan bli omröstning

En av de ledande brexitanhängarna bland Konservativa partiets ledamöter, Jacob Rees-Mogg, har lämnat in en not om att han saknar förtroende för Theresa May. För att en förtroendeomröstning ska inledas krävs det att 48 konservativa parlamentsledamöter begär detta.

På frågan om huruvida May skulle bestrida en förtroendeomröstning eller ej säger hon att hon är ”fokuserad på sitt jobb”.

Enligt reglerna kan en sådan omröstning ske först 24 timmar efter att en begäran lämnats in.

Artikeln uppdateras.