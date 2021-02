47-åring svensk åtalas – misstänks ha spionerat för Rysslands räkning

Den misstänkte mannen greps under uppmärksammade former på en restaurang i centrala Stockholm i februari 2019. Han befann sig vid tillfället tillsammans med en rysk underrättelseofficer som enligt Säkerhetspolisen verkade i Sverige under diplomatisk täckmantel.

47-åringen har arbetat som teknikkonsult och har enligt Säpo varit verksam inom högteknologisk industri i Sverige. Han häktades vid gripandet men släpptes på fri fot i slutet av mars 2019 – misstankarna mot honom har dock kvarstått.

Åklagare Mats Ljungqvist vill inte gå in på exakt vilken typ av material som 47-åringen påstås ha spridit till den ryske underrrättleseofficeren.

– Det vill jag inte gå in på utan det är sekretessbelagt. Men det har gjorts en medbedömning av materialet som är hemlig, det kan innebära men för Sveriges säkerhet men vad det är kan jag inte gå in på.

Hur har han värvats?

-Jag påstår att han från och med sommaren 2017 har varit värvad av SVR, det är en efterföljare till KGB. Jag vill inte gå in på när kontakterna skapades men jag vill påstå att han sedan juni eller juli 2017 varit värvad av SVR.

Expert på industrispionage

Enligt källor till nyhetsbyrån AP ska mottagaren av informationen ha varit den ryske underrättelseofficeren Jevgenij Umerenko som vid tillfället arbetade på den ryska ambassaden med en diplomattjänst.

Han beskrivs som en expert på industrispionage och ska enligt källor till nyhetsbyrån tidigare ha agerat i samma roll under en utlandsplacering i Tyskland.Umerenko kunde vid polisinsatsen i februari 2019 legitimera sig som diplomat och greps aldrig. Han avslutade sin tjänstgöring och lämnade landet knappt tre veckor senare.

Träffats under flera år

Enligt Säpo har den ryske underrättelseofficeren och den svenske 47-åringen träffats vid flera tillfällen under ett par års tid. Brottsligheten ska ha pågått sedan åtminstone 2017 fram till dess att han anhölls 2019.

– Vi kan konstatera att de har mötts med regelbundenhet under den här tiden, sa Daniel Stenling, enhetschef för kontraspionage hos Säpo till SVT Nyheter vid tillfället för gripandet.