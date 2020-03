Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Anders Tegnell om coronaläget i världen

Anders Tegnell: ”Italien är den stora motorn i smittspridningen”

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB bjöd under torsdagen in till en gemensam pressträff om covid-19. I en intervju med SVT:s reporter Ki Andersson sa statsepidemiologen Anders Tegnell att blickarna just nu riktas mot Europa.

– Italien är den stora motorn i smittspridningen, sa han.

Se hela intervjun i klippet ovan Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!