Anmälningar mot resebolag halverade i år

Väg risk och kostnad mot varandra

Överväg vilken risk du är beredd att ta. En ombokningsbar resa med försäkringar och avbeställningsskydd är som regel dyrare men ger ökad trygghet. Om du är beredd att ta en högre risk kan du komma billigare undan.

Paketreselagen

En paketresa ger ett starkare skydd än en reguljär flygresa. Paketreselagen är tvingande till konsumentens förmån att ha ett ganska stark skydd till konsumenten om resan ställs in. Det ger även möjligheten att avboka en paketresan om vissa förutsättningar är uppfyllda avseende smittspridning med mera.

Var noga med vem du sluter avtal med

Om en resa bokas via resebyrå eller en sajt kan det uppstå oklarheter vem avtalet är slutet med. Inte sällan uppstår tvister om var ansvaret ligger vid exempelvis inställda avgångar, vilket sätter kunden i kläm. Det finns exempel på fall där det kan ta lång tid att få tillbaka pengar och i vissa fall får kunden inte någon ersättning alls.

Ska få tillbaka pengar snabbt

Är det företaget som ställer in resan så har kunden som utgångspunkt rätt att få tillbaka pengarna. Och det har man rätt att få inom en ganska kort tid, man pratar om 7-14 dagar. Får man inte något gehör från resebolagens sida är man välkommen att lämna in en anmälan till ARN. Viktigt då är att vara tydlig och visa dels vad man begär, men också att lämna in ordentligt med bevisning.

Se över försäkringsskyddet

Se över vad din försäkring täcker och vilka skydd som ingår i den resa. Många kortföretag erbjuder reseförsäkring om köp görs via dem.

Källa: Marcus Isgren, ARN