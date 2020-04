Foto: TT Nyhetsbyrån

Säsongsarbetare stoppas av gränspolisen – slår hårt mot svenska bönder

Coronapandemin har fått länder att stänga sina gränser. Svenska bönder är beroende av tusentals säsongsarbetare från Östeuropa – men vissa av dem får just nu inte komma in i landet.

– Vi trycker på för att livsmedelsproduktion ska räknas in i undantagsregeln, säger Marcus Söderlind på Lantbrukarnas riksförbund LRF.

Varje år kommer cirka 16 000 säsongsarbetare från Östeuropa för att jobba inom svenska lantbruket. Framför allt handlar det om trädgårdsskördande av till exempel jordgubbar, sallad, tomat och blomkål. Men när landsgränser nu håller stängt riskerar jordgubbarna att förbli oplockade. – Det här kan slå väldigt hårt mot branschen. Det behövs mer folk för varje vecka, säger Marcus Söderlind, ordförande i LRF:s trädgårdsdelegation, till SVT Nyheter. Tillfälligt inreseförbud i Sverige Problemet handlar delvis om säsongsarbetare inom EU som sitter fast i karantän, men framför allt om de som reser hit från länder utanför EU. Med åren har det skett en förskjutning av vilka som lockas till svenska lantbruket. Förut var det främst människor från Polen och Litauen, nu kommer många från Ukraina, Vitryssland eller Serbien – länder som inte är medlemmar i EU eller ESS. Och sedan Sverige den 17 mars införde en tillfällig förordning om inreseförbud har vissa arbetare stoppats av den svenska gränspolisen – trots arbetstillstånd. Vill att livsmedel ska tillhöra undantaget Undantag görs enligt förordningen endast för människor med “samhällsnödvändiga funktioner”. Exakt vilka som räknas dit framgår inte. – Vi trycker på för att livsmedelsproduktion ska räknas in i undantagsregeln, säger Marcus Söderlind. Polismyndigheten skriver i mejl till SVT att man har identifierat tolv sektorer som klassas som samhällsviktig verksamhet, där livsmedel ingår. Ändå är inget hugget i sten. “Utlänningar som ska jobba inom dessa sektorer kan undantas från inreseförbudet om de bedöms utföra nödvändiga funktioner i Sverige. Men den slutgiltiga bedömningen görs alltid vid gränskontrollen i varje enskild polisregion”, skriver polisen. ”Kan inte bara ha anställda som är nya i branschen” Marcus Söderlind beskriver situationen för lantbrukarna som att snubbla på mållinjen. – Du har stått för alla produktionskostnader under året och sen när du ska skörda frukten så finns inte arbetskraften. LRF har sagt att man är beredda att ta emot 8 000 permitterade svenskar att jobba inom lantbruket. Kan det inte delvis lösa situationen? – Det kan bli svårt. Personerna måste finnas där företagen finns, och lantbruken ligger där inte så många bor. Företagare kan heller inte bara ha anställda som är nya i branschen. Dela Dela

