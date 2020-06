Barnombudsmannen: ”Lagen måste ändras”

Barnkonventionen blev svensk lag den första januari i år, och det borde synas mer i hur rätten tillämpar barns rättigheter, tycker Barnombudsmannen, BO.

“Biologiska föräldrarna får för mycket makt”

Barnombudsmannen menar att lagstiftningen nu måste anpassas mer till barnens rättigheter.

— Föräldrarätten är väldigt stark i Sverige, man borde föra in bestämmelser om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals i förvaltningslagen, säger Elisabeth Dahlin.

Hälften får nya föräldrar

Nya siffror som SVT tagit fram visar att inte ens av de barn som omhändertas när de är under 3 år gamla får hälften någonsin en ny vårdnadshavare. Istället blir de kvar under socialtjänstens insatser under hela barndomen, utan laglig rätt till sina familjehemsföräldrar.

SVT:s granskning visar att Sofie, 13, som nu tvingas bo på HVB-hem är en av dem. Hon har inte ens rätt att få en prövning i domstol om att få flytta hem till familjehemmet, där hon växte upp.

Socialtjänsten tappar bort barnen röst

En stor forskningsstudie från Uppsala universitet visar att barns röster och beskrivning av sin situation ofta tappats bort på vägen när socialtjänsten utreder vad som är bäst för barnen.

Barnombudsmannen kräver att domstolarna får tydligare uppdrag att utreda och ta in sakkunskap när det behövs, eller får skicka tillbaka fallet till socialtjänsten när barnet inte har fått komma till tals.



