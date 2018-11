Ebba Busch Thors dolda kritik mot C och L: ”Obegripligt”

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor gav under fredagens pressträff indirekt kritik mot Centerpartiet och Liberalerna.

Detta efter att partierna röstade ner Ulf Kristersson (M) som statsministerkandidat i riksdagen den 13 november, med motiveringen att ett sådant stöd skulle göra en M/KD-regering beroende av Sverigedemokraterna.

– Jag menar att denna höst har handlat alltför mycket om vissa partiers image och bildsättning. För mig är det obegripligt att man kan avstå att rösta för den politik man anser skulle göra vårt land bättre, enbart för att det finns andra partier som röstar likadant, sade Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor under pressträffen, som ägde rum efter KD-ledarens hösttal i Stockholm tidigare på fredagen.

”Sverige förtjänar ett nytt ledarskap”

– När man agerar på det sättet, då placerar man den önskade bildsättningen av partiet före sitt egentliga uppdrag. Före medborgarna. Det är inte ledarskap. Och Sverige förtjänar ett nytt ledarskap, sade hon.

Ebba Busch Thor fick flera gånger under pressträffen frågan av SVT:s utsände reporter om kritiken handlade om Centerpartiet och Liberalerna. Men både då och under sitt hösttal, där KD-ledaren var inne på samma linje, undvek hon att öppet nämna C och L.

Uppmanade C och L att återvända

Under sitt hösttal vädjade Ebba Busch Thor till Centerpartiet och Liberalerna, som i veckan öppnat för att släppa fram Stefan Löfven (S) som statsminister.

– Här finns en vidöppen famn: Kom hem till alliansen. Vi är redo att presentera en gemensam borgerlig budgetreservation, sade Busch Thor.