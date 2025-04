Chatta med sparekonomer om det osäkra läget på börsen

Hej Anton! För de allra flesta privatpersoner är det Time in the market som gäller eftersom det är otroligt få (även experter) som lyckas med Timing the market. Att försöka tajma marknaden är tyvärr en vanlig anledning till att sparare förlorar pengar på börsen - t.ex för att man säljer efter en nedgång. Det bästa är att hela tiden vara i marknaden och spara regelbundet - time in the market. Heja!