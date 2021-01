Nytt nedstängningsstöd till coronadrabbade företag

Utöver omställningsstödet och korttidspermitteringar föreslår Januaripartierna nu ännu ett stöd till företagen under coronakrisen.

Riktat ekonomiskt stöd

Det beskrivs som ett ”kraftfullt ekonomiskt stöd” till nedstängningsdrabbade företag, och ska täcka fasta kostnader som exempelvis hyror.

– Regeringen har under pandemin fått ganska mycket kritik för att de inför restriktioner gentemot företag och andra verksamheter men samtidigt inte meddelar hur man ska kompensera för de intäktsförluster som företagen gör, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni till SVT.

– Nu är beskedet att det kommer utgå en ersättning med upp till 100 procent för de företag och verksamheter som stängs ner.

”Hyreskostnader, leasingkostnader...”

Nedstängningsstödet riktar sig specifikt till företag som blir tvungna att stänga ner sin verksamhet till följd av eventuella förbud som meddelas med stöd av den nya pandemilagen, och tappat minst 30 procent av omsättningen.

Företag som har tappat all sin omsättning under en period ska kunna få full ersättning, upp till ett tak på 75 miljoner kronor per företag och månad.

– Fasta kostnader kan handla om hyreskostnader, leasingkostnader och det som inte har med personalfrågor att göra, för det täcks in via korttidspermitteringar, säger Nyamko Sabuni.

”I grunden bra”

Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson Elisabeth Svantesson (M) välkomnar beskedet.

– Först och främst är det bra att man nu berättar vad man tänker göra om man stänger företag till hundra procent. Det jag saknar är att man inte också kompenserar lönekostnader fullt ut, men i grunden är det bra, säger Svantesson.

Branschorganisationen Visita är också positiv till att man ska ersätta företag som stängs ned med hundra procent.

– Men det är också viktigt att den ersättning som kommer också kommer de företag till del som redan har varit nedstängda nu till följd av alkohollag och ordningslag och så vidare, säger vd Jonas Siljhammar.

Kräver EU-godkännande

Nedstängningsstödet ska gälla under den tid som pandemilagen är i kraft och är utformat på liknande sätt som det så kallade omställningsstödet, där omsättningstappets storlek avgör hur stort stöd man har rätt till.

Det kräver dock ett statsstödgodkännande av EU-kommissionen. Därför kommer det tidigast att börja gälla i början av april. Om regeringen beslutat om nedstängningar innan dess kan stöd betalas ut retroaktivt.