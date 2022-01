Covidlabben kämpar för att hinna med testerna

Smittspridningen slår rekord och fler än någonsin vill just nu testa sig för covid-19. På Karolinska universitetslaboratoriet i Solna får man in nästan 13 000 covidtest per dygn. Personalen jobbar i tre-skift och analyserna är igång dag som natt, sju dagar i veckan.

I en korridor står en rullvagn med hundratals provrör staplade på varandra.

– Det här är alla positiva provsvar som är färdiganalyserade från det senaste dygnet, säger Johan Aarum, enhetschef för klinisk mikrobiologi på Karolinska Universitetslaboratoriet i Solna.

Uppmanar vissa att inte testa sig

Många regioner har problem med testningen just nu. Personer med symptom tvingas vänta i flera dagar innan de får möjlighet att göra ett test. Flera regioner har pausat testningen eller infört begränsningar i hur många test som kan genomföras varje dag.

I flera regioner ändras nu rekommendationerna kring vilka som behöver testa sig. Region Västerbotten uppmanar personer som bor ihop med en covidsmittad person att inte testa sig. Om någon har tagit ett så kallat snabbtest, eller antigentest, som blivit positivt uppmanas man att inte göra ett pcr-test som behöver analyseras på laboratorium.

Region Jönköping och Kronoberg uppmanar också symptomfria personer som har umgåtts med en covidsmittad att avstå testning.

Prover flygs utomlands för analys

Analyserna av covidtest görs på flera större sjukhuslaboratorier runt om i Sverige. Men regionerna har också upphandlat privata laboratorier som till exempel ABC-labs, Unilabs och Eurofins. Trycket har varit så stort den här veckan att tusentals covidprover från Västra Götaland har flugits till Tyskland för att analyseras.

Ett av de största problemen för labben är att få tag på personal. Det är många som är sjuka eller måste stanna hemma med sjuka barn. På Karolinska universitetslaboratoriet i Solna har de lånat in personal för att täcka bemanningen.

– Vi tar in extrapersonal från andra delar av laboratoriet och från Karolinska institutet, mycket studenter. Nu jobbar vi dygnet runt, sju dagar i veckan. Det gjorde vi inte tidigare i vinter, säger Johan Aarum.