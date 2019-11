Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Inrikesminister Mikael Damberg. Foto: SVT

Damberg: ”Vi måste rycka unga människor ur dessa miljöer”

Hårdare straff för gäng som drar in unga i kriminalitet, en socialtjänst som får ingripa tidigare och ekonomiskt stöd till kommuner som behöver placera unga. Det är några av de strategier som inrikesminister Mikael Damberg (S) vill använda för att få bukt med att unga dras in i gängkriminalitet och droghandel.

-Vi måste gå in mycket tidigare och rycka ungdomar ur de här miljöerna, säger han i SVT Agenda.

Att polisen omorganiserades 2015 är något Mikael Damberg tycker var rätt, trots att drogrotlarna då försvann. Enligt honom var problemet istället att polisorganisationen varit för liten. – Då fick man prioritera bort saker. En del av det långsiktiga, strategiska förebyggande arbetat puttades åt sidan för att kunna åka på akuta jobb. Polisen var inte närvarande i dessa områden och det har skapat öppna drogscener nära unga människor, säger inrikesministern. ”Polisen får besluta om kameror” Att det ska bli 10 000 nya poliser till 2024 är redan beslutat. Mikael Damberg nämner en del andra åtgärder som ska stärka polisen i kampen mot droghandeln. – Från årsskiftet ska polisen själva få bestämma om att sätta upp kameror för att slå ut öppna drogscener, och det ska finnas fler lokalt närvarande poliser som känner sitt område, säger han. ”Kunna byta miljö för unga” Men Damberg påpekar att det inte bara är polisens insatser som är viktiga för att skydda unga från att fastna i fel miljöer. – Det går väldigt lång tid innan socialtjänsten agerar i dag, för kraven är väldigt höga satta för att de ska få göra ingripanden. Det tittar vi på nu. Vi måste också hitta någon mellanform av tvång där vi inte behöver placera unga människor, men ändå kunna byta miljö för dem. Och så måste vi hjälpa kommuner som behöver göra LVU-placeringar med de stora kostnaderna så att det kan göras i tid. Vill skärpa straffen för gängen Att sänka straffåldern som Moderaterna föreslagit tror han däremot inte på. – Det hade inte hjälpt i de här fallen när de är 13 år gamla. Däremot vill vi skärpa straffen för dem som drar in ungdomar i kriminella miljöer. Det är gängen som ska få straffen. Dela Dela

