Få djurplågare döms till fängelse – nu kan straffen skärpas

Plågade barnens hund till döds

Mannen köpte en hundvalp i julklapp till sina barn. Efter ett par dagar i sitt nya hem gjorde den tio veckor gamla valpen ett utfall mot dottern i familjen. Det fick mannen att tappa fattningen. Veterinären kunde senare slå fast att hundvalpen skjutits med cirka 40 luftgevärskulor, mellan varje skott laddade mannen om geväret. Men skotten var inte dödande och valpen sökte skydd bakom möbler. Då tog mannen fram en kniv och avslutade hundvalpens liv.

Mannen, som är i 40-årsåldern, dömdes för bland annat djurplågeri i Uppsala tingsrätt i juni förra året. Enligt tingsrätten verkar han ha ”agerat i affekt som kan förklaras av psykisk ohälsa” och han slapp därför fängelse.

Straffet: Villkorlig dom och dagsböter.

Lämnade hunden ensam

Kvinnan i 50-årsåldern lämnade hunden ensam i flera dagar när hon sov borta. Polisen tog sig in i bostaden och omhändertog hunden. När veterinär undersökte hunden framkom det att den hade stora knölar i ansiktet och väldigt dålig tandstatus. Skador som bedömdes ha orsakat smärta under månader. Kvinnan uppgav att hon förstod att hunden led men att hon inte hade råd att gå till veterinär.

Västmanlands tingsrätt dömde i november förra året kvinnan för djurplågeri. Enligt rätten var hon ”likgiltig inför hundens lidande” och det fanns därför uppsåt. Eftersom hon tidigare är dömd för brott ansåg tingsrätten att en villkorlig dom inte var aktuell.

Straffet: Två månaders fängelse.

Sågade av horn på tjurar

Efter en anonym anmälan upptäckte länsstyrelsens djurskyddshandläggare att två tjurar på gården fått sina horn avsågade. Lantbrukaren, en man i 60-årsåldern, hade gjort det utan bedövning och sågat så pass långt in att skallbenet skadats. Anledningen var att hornen blivit så långa att de nästan vuxit in i tjurarnas huvuden. Enligt lantbrukaren gjorde han bara på samma sätt som hans far alltid gjort. Veterinären slog fast att det inneburit stor smärta, blödningar och chock för djuren.

Mannen dömdes i mars förra året för djurplågeri i Kalmar tingsrätt. Eftersom han tidigare var ostraffad och levde under ordnade förhållanden ansåg rätten att fängelsestraff inte skulle utdömas.

Straffet: Villkorlig dom och dagsböter.