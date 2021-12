Så våldsamt är hedersförtrycket – SVT läser domarna

Pappa dödshotade och slog med järnspett

Tre syskon i Hässleholm omhändertas efter att ha varit utsatta för misshandel med järnspett och knytnävar samt kontroll och dödshot från sin far under hela uppväxten. Barnen tvingades att ha slöja, fick inte ha fritidsaktiviteter eller vänner. Ena flickan tvingas låtsas att ha förlamade händer och gå på specialskola. Ingen sjukvårdspersonal talar med henne i enrum, eller får lov att undersöka henne under de tre år fadern tar emot assistansersättning.