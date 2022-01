Drönarexpert: Flygningarna innebär en säkerhetsrisk

De senaste dagarna har drönare observerats vid flera svenska kärnkraftverk. Händelserna har aktualiserat frågan om hur stor risk oidentifierade drönare vid säkerhetsklassade objekt egentligen utgör.

Athur Holland Michel är drönarexpert och senior forskare vid bland annat stiftelsen Carnegie council for ethics in international affairs. Han menar att det finns exempel på tidigare internationella fall där observerade drönare teoretiskt sett kan ha samlat in information om känsliga platser.

Ur ett militärt och säkerhetsmässigt perspektiv ser han tre användningsområden för drönarna: För att samla in känslig information och observera säkerhetsklassade områden, för att genomföra faktiska attacker mot ett riktat mål och för att skapa en känsla av osäkerhet hos allmänheten.

– Användandet av drönare gör övervakning av olika områden mycket enklare. Genom den här tekniken kan man få del av information som man inte kan få på marknivå, säger Arthur Holland Michel.

Finns stort symbolvärde

Han menar även att det finns ett stort symbolvärde i användandet av drönare. Människor som till exempel hör om hur drönare flyger över platser som ska ha en hög säkerhet kan börja ifrågasätta hur skyddet egentligen ser ut.

– Även om man inte planerar en attack har det en signifikant effekt att allmänheten ifrågasätter säkerheten, säger Arthur Holland Michel.

Det är oklart vem eller vilka som kan ligga bakom de observerade drönarflygningarna vid svenska kärnkraftverk. Det är enligt Arthur Holland Michel inte uteslutet att det kan röra sig om en främmande makt men han betonar samtidigt att det inte finns några bevis för att detta har skett varken över svenskt, europeiskt eller amerikanskt luftrum.

Kan bli växande problem

Enligt Arthur Holland Michel finns flera olika tekniska lösningar som kan användas för att skydda sig mot drönarangrepp. Där kan teknik i form av radar eller kameror som upptäcker och sedan skjuter ner drönaren användas, men problemet är att det inte finns någon teknisk lösning som garanterar ett hundraprocentigt skydd mot drönarna.

– Traditionellt sett var den här typen av teknik väldigt dyr och många platser som kräver hög säkerhet har inte det som krävs för att skydda sig från den här typen av övervakning, säger Arthur Holland Michel.

Han menar att problemet med drönarflygningar vid känsliga områden troligtvis kommer att vara ett växande problem i framtiden.