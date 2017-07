Ebba Busch Thor talar i Almedalen

Ebba Busch Thor inleder sitt tal med att prata om hur det kan låta när folk skyller på hur besvärligt det är med integration:

”Luciafiranden – och skolavslutningar i kyrkan? Men vad säger du! Tänk på integrationen.”

– Det är så fult att skylla detta på invandrarna. Det är inte invandringen som kräver att Sverige ska stöpas om. Det är vänstern, och vissa liberaler, som ställer dessa krav och gömmer sina verkliga intentioner bakom en integrationsretorik, säger Ebba Busch Thor.

Hon kommer snart in på en av Kristdemokraternas hjärtfråga – de äldre.

”Det är välfärdssveket”

– Förra året var det närmare 5.000 äldre som stod i kö till äldreboende – mer än tre månader – trots att de hade beslut på att de skulle få en plats.

– Sverige kan, och vi vill, bygga bort vårdboendebristen.

Hon säger att i den takt det byggs äldreboenden nu kommer det finnas drygt 120.000 vårdboendeplatser 2030.

– Men det verkliga behovet– som ni ser nu – kommer vara 140 000 platser. Det saknas alltså ungefär 20.000 äldreboendeplatser. Det är minst 20.000 personer som inte kommer få vad de blivit lovade. Det är välfärdssveket.

Äldreboendemiljard

Tidigare i dag gjorde Ebba Busch Thor ett utspel angående äldrevården. Kommuner som ordnar boendeplats till äldre inom tre månader ska belönas och få ta del av en speciell äldreboendemiljard.

Det pågår ett ”välfärdssvek”, sade KD ledaren på presskonferensen.

Ebba Busch Thor, som just kommit tillbaka från en tid som mammaledig, leder ett parti i kris. Kristdemokraterna ligger klart under spärren till riksdagen och har så gjort under en längre tid.

