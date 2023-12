Efter förra chockvintern: Billigare el väntar

Efter två rysarvintrar med elräkningar som hotat att tömma svenskarnas konton kan vi nu andas ut lite, enligt Christian Holtz.

– Det ser betydligt bättre ut nu.

Elen handlas nu på terminskontrakt för 80 öre per kWh för det första kvartalet 2024, berättar han.

I år under det första kvartalet kostade elen på kontrakt i förväg 90 öre per kWh, och i december 2022, som var rekorddyrt, hela 2,70 kronor per kWh. Det är de priser elbolagen betalar för att köpa in elen, elkonsumenterna betalar också skatt och nätavgifter.

Fyllda gaslager

Han berättar att de lägre priserna i år har flera orsaker. Viktigast är att gaslagren i Europa är ordentligt fyllda. Europa är fortfarande mycket beroende av gas, särskilt Tyskland. Men där finns det nu gott om gas, och det gör att marknaden är mindre orolig, förklarar han.

Men elanvändningen har också gått ned, och det påverkar elpriset nedåt.

– Vi pratar mycket om att elanvändningen kommer att öka framöver. Men nu har den faktiskt minskat.

Dessutom är situationen i vattenkraftsmagasinen god, och de stora kärnkraftverken i Europa har producerat utan problem på senare tid. Förra året var det långa avbrott i exempelvis Frankrike. I Finland har också det stora, nya kärnkraftverket tagits i drift.

Dagar med höga priser

Men att prognoserna pekar på relativt låga elpriser betyder inte att det kommer att vara så varje dag.

– Vi kommer att få se korta perioder av höga elpriser. det kommer att svänga. Elproduktionen har blivit väldigt väderberoende. Men grundscenariot är väsentligt lägre priser än när det var som högst, säger Christian Holtz.