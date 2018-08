Efter Hanif Balis utspel – nu svarar Ulf Kristersson

Det var i fredags som den moderata riksdagsledamoten Hanif Bali delade en bild där han poserar med ett halvautomatiskt gevär. I inlägget skriver han att han med bilden vill ge DN en ”hjärtinfarkt”.

Detta är inte första gången Hanif Bali vänder sig till DN i publiceringar på sociala medier och nu kräver Tidningsutgivarna, TU, ett möte med Moderaternas Ulf Kristersson. Men till SVT skriver Moderaternas pressekreterare att det är partisekreteraren Gunnar Strömmer som kommer träffa TU.

”Press E to destroy DN”

Det var senast i juli som riksdagsledamoten vände sig till DN i en publicering på sociala medier. Då skrev Hanif Bali, ”Press E to destroy DN” under ett bildmontage där han poserar med en automatpistol i varje hand och har två automatkarbiner slängda över ryggen.

På bilden, som Hanif Bali har publicerat på sitt Instagram-konto, står ”Call of duty – Hanif & DN at war”, en anspelning på datorspelet Call of duty.

Hård Kritik

Till Expressen säger Ulf Kristersson att han inte har sett bilden men att han brukar påpeka att han tycker att man ska vara varsam och respektfull i alla typer av medier.

– Jag kan inte förstå varför någon vill posera med vapen och skapa hotfulla situationer överhuvudtaget, säger Ulf kristersson.

Kommer du att ha något samtal med honom?

– Vi har haft en löpande dialog med honom om hur vi tycker att man ska uppträda i sociala medier. Men ytterst så måste ju var och en själv fatta beslut om sin egen tillvaro, säger Ulf Kristersson till Expressen.