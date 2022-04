Efter helgens upplopp: 1 000 filmer har skickats till polisen

Under måndagen gick polisen ut med att de efterlyser filmer och bilder efter påskhelgens upplopp. Hittills har omkring 2 000 filer skickats in via polisens hemsida – och material fortsätter att rulla in.

– Hittills är vi väldigt nöjda med resultatet, säger Carina Skagerlind, presstalesperson vid polisen.