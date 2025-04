Efter SVT:s avslöjande om Northvoltinvesteringen: Ministern kräver att AP-fonderna förklarar sig

Första till Fjärde AP-fonderna är myndigheter som förvaltar och ansvarar för svenskarnas pensionspengar. Nu har de förlorat 5,8 miljarder i statliga pensionspengar på satsningar i det kraschade Northvolt. SVT har i ett halvårs tid försökt få intervjuer med vd:arna om investeringen, men de har sagt nej.

– Det är en naturlig del av jobbet för AP-fonderna att berätta och förklara vad man gör, säger nu finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) efter SVT:s avslöjanden.

Förbjudet att köpa aktier direkt i företag utanför börsen

I går kunde SVT visa hur AP-fonderna gjorde investeringen i Northvolt med hjälp av ett upplägg med ett nyinköpt lagerbolag som de registrerade under namnet 4 to 1 Investments AB. Det bolaget fick i sin tur köpa Northvoltaktierna via ett kommanditbolag.

Bakgrunden till det krångliga upplägget är att det är förbjudet för AP-fonderna att köpa aktier direkt i bolag som inte är börsnoterade. Detta eftersom det anses för riskabelt och kräver mycket resurser och kompetens. Det finns dock en möjlighet i lagen att ändå satsa på onoterat, om det sker via ett riskkapitalföretag.

AP-fondernas nybildade riskkapitalföretag, gjorde det helt enkelt möjligt att komma runt förbudet mot direktinvesteringar i onoterade bolag.

”Utesluter inte ytterligare skärpningar”

Men AP-fondernas riskkapitalföretag består alltså av ett aktiebolag och ett kommanditbolag, båda utan anställda. Styrelsen, som fattat investeringsbeslutet, består av tjänstemän från AP-fonderna.

– Jag välkomnar att det här granskas. Det är ju svenska folkets pensionspengar, säger Niklas Wykman.

Känner du dig trygg med att lagen har följts till punkt och pricka?

– Det är inte min roll att utvärdera det på det sättet. De frågorna måste riktas till de ansvariga cheferna.

Finansmarknadsministern säger att han inte har fått någon uppgift om att det skulle ha skett något olagligt, men säger samtidigt att lagen kan komma att skärpas.

– Jag utesluter inte ytterligare skärpningar eller förändringar i den här lagstiftningen, säger Niklas Wykman (M).