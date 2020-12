Första vaccindoserna anländer till Sverige

– Vaccinet kommer att komma till Sverige under dagen, säger Anna Wetterqvist, presskontakt på Folkhälsomyndigheten som ansvarar för de svenska vaccinleveranserna.

När TT runt 07:30 frågar om vaccinet anlänt till Sverige är myndigheten förtegen med hänvisning till beredskapssekretessen.

– Det kan vi inte svara på ännu, vi kommer att komma med mer information under dagen.

Vad kommer att ske under dagen?

– Så fort vaccinet är i Sverige så ska de ut till regionerna, det är allt man kan säga i nuläget.

80 000 doser i veckan

EU:s läkemedelsmyndighet (EMA) gav grönt ljus för Pfizers/Biontechs vaccin så sent som i måndags. Och redan i dag får Sverige 9 750 doser av vaccinet i en första leverans och i vissa regioner inleds vaccineringen redan under söndagen. Därefter väntar leveranser i storleksordningen 80 000 doser per vecka till Sverige.

De första doserna i Sverige ska erbjudas personer som bor på särskilda boenden för äldre eller personer som har hemtjänst. Det kommer även erbjudas till nära hushållskontakter till dessa personer samt till personalen.

Tillgången på vaccin avgör sedan hur snabbt det kan erbjudas till fler. Målsättningen är att kunna erbjuda vaccin till hela den vuxna befolkningen i Sverige under första halvåret på 2021.