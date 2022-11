En miljard fattas till klimatbonus – risk att folk blir utan

Många blev rejält överraskade när regeringen under måndagskvällen avskaffade bonusen till klimatbilar från en dag till en annan. På tisdagen blev det rusning till bilhandeln när många kunder ville beställa elbil sista dagen med rätt till klimatbonus på 50 000 kronor.

Samtidigt presenterade finansministern budgeten för 2023. Regeringen fördubblar anslaget till klimatbonus jämfört med det som anvisats i förra årets budget, till nästan sex miljarder kronor under 2023 ”för att omhänderta utestående utbetalningar och ta hänsyn till lagda beställningar”.

Men bonusen betalas ut ett halvår efter att bilen tagits i trafik. Det betyder att pengarna i budgeten för 2023 ska räcka till bilar som levererats andra halvåret 2022, plus beställda bilar som levereras senare.

2,5 miljarder kronor intecknade

Nu visar siffror som SVT Nyheter begärt ut från Transportstyrelsen att drygt 2,5 miljarder kronor redan är intecknade av bilar som levererats under andra halvåret fram till nu.

Det betyder att det återstår knappt 3,5 miljarder kronor till bilar som beställts, men inte levererats än. Men antalet beställda bilar ser ut att vara fler än så.

– Med tanke på leveransproblematiken som har varit, framförallt under året men också i fjol, så kommer det komma betydligt fler bilar under november och december än under ett normalt år, säger tjänstebilskonsulten Ronny Svensson.

Oklart vad regeringen gör

Krig och komponentbrist har försvårat för biltillverkarna och förlängt leveranstiderna. Enligt uppgifter till SVT Nyheter finns det beställningar motsvarande minst fyra miljarder i bonus till rena elbilar, och upp till 450 miljoner till laddhybrider, enligt de bonusregler som skulle gälla nästa år. Till det kommer beställningar från rusningen i samband med bonusstoppet.

Den tidigare regeringen, som införde klimatbonusen, sköt till nya pengar när de budgeterade tog slut. Hur den här regeringen kommer att göra är oklart: SVT Nyheter har sökt finansministern, men inte fått svar.