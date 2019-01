Emma Frans: ”En vanlig Svensson behöver inte proteinpulver”

– Proteinpulver behöver vi generellt inte, men protein behöver vi, det finns ganska starka belägg att man får mer ut av sin träning med protein, säger Emma Frans.

En människa behöver generellt 0,8 gram protein per kilo, per dag. En person som väger 70 kilo behöver cirka 56 gram protein per dag. Vilket motsvarar ungefär en kycklingfilé, ett ägg eller en tallrik med yoghurt. Med tre mål om dagen är detta inte svårt att nå menar forskaren Emma Frans.

Emma Frans: ”Äldre och elitidrottare behöver mer”

Äldre människor får bättre hälsa av att äta lite mer protein och kan därför ha nytta av proteinpulver, säger Emma Frans.

– I genomsnitt brukar äldre inte få i sig tillräckligt med protein. Även elitidrottare behöver mer protein, nästan den dubbla mängden.

Se klippet med Emma Frans ovan.