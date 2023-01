Energi- och näringsminister Ebba Busch: Nytt elstöd till hushåll i hela Sverige

Det nya elrprisstödet väntas betalas ut någon gång under våren, men något exakt datum finns ännu inte.

Svenska kraftnät får i uppdrag att ta fram det nya elprisstödet, som ska utgår från den förra modellen. Det ska alltså inte bli någon större skillnad i utformningen av det nya stödet jämfört med det tidigare elprisstödet som ska betalas ut i februari och som omfattar elprisområde 3 och 4 i södra Sverige.

I uppdraget ingår även att pröva om det går att utforma ett förbrukningstak, det vill säga ett högsta antal kilowattimmar som ett hushåll kan få stöd för. Svenska kraftnät ska dessutom pröva om det går att sätta olika nivåer på ett potentiellt förbrukningstak. Tanken med de olika nivåerna är att ta hänsyn till det kallare klimatet i norra Sverige som förväntas kräva en högre elförbrukning.

Prisskillnaderna utjämnade

Under pressträffen pekade Ebba Busch på att de tidigare stora skillnaderna mellan norr och söder försvann under november och december. Under perioden oktober 2021–september 2022 var prisskillnaderna runt 200 procent. I november, december 2022 var den skillnaden nästan borta samtidigt som priserna skenade över hela landet, inklusive Norrland, elområde 1 och 2.

– Då har vi plötsligt en situation där även elområde 1 och 2 drabbas av elpriser över spotpriset 75 över per kilowattimme, säger Ebba Busch.

Har kritiserats

Regeringen har tidigare kritiserats för att inte ha tagit fram något elprisstöd till hushåll i elområde 1 och 2, alltså de norra delarna av Sverige. Sen tidigare finns det ett elprisstöd som ska gälla ungefär 5 miljoner hushåll i elområde 3 och 4 i södra Sverige. Pengarna planeras att betalas ut i februari.