Fler återinfekteras i covid-19

Omikron-varianten och ett för långt tidsspann från den senaste dosen vaccin är några av förklaringarna till att allt fler nu får covid-19 igen. Det menar Ali Mirazimi, professor i virologi vid Karolinska institutet. Han säger att det helt klart är omikron-varianten som står för den stora ökningen av återinfekterade.

– Omikron skiljer sig så pass mycket från de virusvarianter vi tidigare sett. Och det skydd som vi byggt upp i samhället tack vare vaccinen hjälper inte alla mot infektion när det kommer till omikron, säger Ali Mirazimi.

Återinfektioner ökar

Under året har andelen återinfektioner ökat stadigt. Under vecka 1 var 5,4 procent av alla bekräftade fall återinfekterade. Under vecka 5 hade andelen ökat till 11 procent. Det visar siffror från Folkhälsomyndigheten.

– Det är ganska väntat. Vid corona har vi sett att man inte får långvariga skydd. Efter ett tag blir man mottaglig igen för infektion, säger Ali Mirazimi.

Han tror att coronaviruset kommer att återkomma under de närmaste åren, precis som influensan.

– Med hjälp av vaccinen kommer vi se till att de svåra fallen försvinner.

Bristande underlag om post-covid

Om det innebär att fler riskerar att drabbas av post-covid är för tidigt att säga.

– Det är en intressant fråga och där är kunskapen väldigt undermålig. Vi vet knappt varför människor får post-covid. Så det är något som det redan forskas på och ska forskas på, säger Ali Mirazimi.