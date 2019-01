Halkan har slagit till – flera olyckor på E4: ”Det är helt galet”

Flera olyckor på kort tid har inträffat på E4 i Östergötlands och Sörmlands län på eftermiddagen.

– Det är extremt halt. Jag har pratat med poliser som är på olycksplatserna och de säger att det är glashalt. Det gäller att anpassa hastighet och hålla avståndet, säger Monica Bergström presstalesperson i polisregion Öst.

– Det är snorhalt på E4 i hela regionen just nu. Det är trafikolyckor överallt och vi har inte resurser att skicka polisen till alla. Det är jätteviktigt att man kör försiktigt, säger Lars-Göran Nilseryd, vakthavande i polisregion Öst.

Även halt i Stockholms län

De flesta olyckorna är singelolyckor och inga allvarliga personskador har rapporterats.

Även polisen i Stockholms län varnar för att det är ”VÄLDIGT halt på vägarna” just nu och säger att flera olyckor inträffat i länet under den senaste timmen.

Stora mängder snö väntas

Ett rejält nederbördsområde drar in över landet i kväll och vi får räkna med stora snömängder i norra Västerbotten och i de södra delarna av Norrbotten. Där kan det komma upp till 50 centimeter snö.

Men även i de andra delarna av norra Sverige kan det komma ett par decimeter.

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för snöfallet i norr, den näst allvarligaste varningen.

I de södra delarna har SMHI utfärdat den lägre varningen för snöfall, och i Jämtlandsfjällen varnas också för stark blåst. Närmast kusten kommer det också att blåsa rejält, och då finns risk för drivbildning.

Varning för ishalka

Nederbördsområdet kommer under kvällen och natten in över Götaland och Svealand, med regn eller blötsnö, och det fryser sedan på under kvällen. Då finns risk för plötslig ishalka.

Temperaturerna i dag och i natt kommer att hålla sig på plussidan i Götaland, men i Svealand blir det någon eller några minusgrader. I norr kommer temperaturerna att ligga mellan 8 och 14 minusgrader.