Försvaret: Vi behöver miljontals drönare för att skydda Sverige i krig

Sverige har länge legat efter när det gäller drönare men på kort tid har det nu hänt en hel del. För närvarande testas avancerad drönarteknik ute på förband i landet.

Det handlar om drönarsvärmar som kan spana och attackera – som kontrolleras av en enda soldat. Tekniken med drönare som agerar självständigt och samarbetar sinsemellan presenterades på rikskonferensen Folk och försvar tidigare i år och nu kan SVT visa upp den offentligt för första gången.

– Det är ett antal farkoster som med hjälp av mjukvara löser autonoma uppgifter. De samverkar alltså internt, säger Andreas Ziegenfeldt, arméns utvecklingschef.

Under experimentplattformen Arctic Strike på Älvdalens skjutfält förevisar Försvarsmakten hur 15 drönare lyfter och koordinerat flyger ut för att spana på mål i terrängen. Kort därefter förstörs målet av en finländsk granatkastarpluton.

– Det handlar om att identifiera motståndaren, lokalisera motståndaren och bekämpa motståndaren, säger arméchefen Jonny Lindfors.

Svenska kamikazedrönare testas

Ett annat system som Försvarsmakten testat i det dolda är så kallade ”kamikazedrönare”, eller patrullrobotar som försvaret kallar dem. För första gången visar Försvarsmakten nu upp förmågan och det gör man med jägarsoldater som placerar ut robotarna i terrängen, för att sedan avlossa dem och styra dem rätt ner i ett mål på övningsfältet.

– Jag hoppas att vi kan få ut ett system som är i drift under 2027-2028, men det beror också på upphandlingsprocedurer, säger Anders Nygren, chef för arméns experimentplattform.

Inga miljoninköp av drönare

Men även om Försvarsmakten nu testar teknik som är i framkant är det tydligt att även mängden drönare är avgörande i en krigssituation. Ukraina använde, enligt landets försvarsdepartement, 1,3 miljoner drönare, i försvaret mot Ryssland under 2024. Men några miljoninköp är inte aktuella för Försvarsmakten i dagsläget, i stället handlar det om drönare ”i tusental” som ska köpas in under året, enligt arméchefen Jonny Lindfors.

– Vi behöver ha en förmåga att snabbt växa i den kapaciteten, vi kan dock inte köpa på oss en miljon drönare och lagerhålla, för då kommer de vara gamla när vi ska använda dem.

Mer om den svenska militärteknologiska beredskapen i del två av ”AI-kriget” på SVT Play.