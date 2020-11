200 000 har pausat amorteringen på bolånen

Nordea

Närmare 40 000 av bankens privatkunder i Sverige har ansökt om amorteringsfria perioder sedan den 13 mars 2020. Totalt i bankens nordiska verksamhet har 86000 privatkunder beviljats amorteringsfrihet de senaste sex månaderna. Banken ser en minskad efterfrågan. Cirka 12 procent av perioderna har löpt ut och de allra flesta återgår till ordinarie amorteringsplaner.

Swedbank

Banken har hittills beviljat över 70 000 ansökningar om amorteringsfrihet sedan i våras, varav 90 procent utgör privatkunder. Antalet nya ansökningar minskade under årets tredje kvartal. I princip alla som har ansökt om amorteringslättnader har beviljats det.

SEB

Knappt 28 000 ansökningar om amorteringsfrihet har inkommit till banken sedan i våras. Det kan jämföras med bankens totala lånestock om 270 000 objekt, där 170 000 har en amortering. I princip samtliga ansökningar har godkänts, varav de flesta inkom i våras och därefter byggts på med jämn och långsammare takt.

Handelsbanken

Har sedan april beviljat cirka 42 000 ansökningar om tillfällig amorteringsfrihet med anledning av pandemin. Merparten av ansökningarna kom in under våren och sommaren och har haft ett jämnt inflöde under hösten. Ingen ökning har märkts sedan pandemin tog ny fart.

SBAB

Den sista oktober hade bolåneinstitutet beviljade amorteringslättnader för cirka 18 000 objekt. Det utgör cirka 13 procent av utlånat kapital i bolånestocken.