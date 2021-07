Fortsatt ökande villapriser

Under det senaste året har bostadspriserna konstant stigit i Sverige, men nu tycks marknaden ha mattats av något.

Priset på bostadsrätter var under juni månad så gott som oförändrat jämfört med månaden innan, medan villapriserna steg med två procent. Det visar de senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik.

– Det normala för bostadsmarknaden under sommaren är att marknaden dämpas något. Förra sommaren avvek lite grann i och med att priserna fortsatte att stiga. Nu ser åtminstone priserna på bostadsrätter ut att ha stannat av, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Jämförs siffrorna från i maj med dem i juni har priserna på bostadsrätter till och med backat marginellt under den gångna månaden – från drygt 45 200 kronor till strax under 44 900 kronor per kvadratmeter.

Medelpriset på en villa ligger nu på drygt 7,4 miljoner kronor i Storstockholm och 5,9 miljoner i Göteborg, en liten minskning jämfört med förra månaden.

Väntad avmattning

Efter historiska uppgångar på bostadsmarknaden är stiltjen väntad. Senast förra månaden spådde bland annat Mäklarsamfundets vd Björn Wellhagen en avmattning. Enligt organisationens medlemmar kommer även villapriserna att stanna av de kommande månaderna, säger Björn Wellhagen.

– Jag tror att vi har närmat oss ett läge där prisbilden kommer att vara ganska stabil. Det säger också fastighetsmäklarna, de flesta tror att både bostadsrättsmarknaden och villamarknaden kommer att ha en oförändrad prisbild de närmaste tre månaderna, säger han.

Normalt tar även bostadsmarknaden sommarlov – det kan vara en orsak även i år. Samtidigt finns också en förklaring i lättade restriktioner.

– Under pandemin har man haft mer pengar i kassan. Den vardagliga ekonomin för dem som har haft jobb har varit god. När restriktionerna lättas upp någorlunda kommer folks preferenser för vad de lägger pengar på att återgå till hur det var tidigare, säger Björn Wellhagen.