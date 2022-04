Frågor och svar med viltforskaren Weibke Neumann

Fet text = Tittarfråga

Hur många älgar finns det i Sverige?

Ingen vet exakt ur många älgar som rör sig i skogen, men en skattning är att det är drygt 350 000 innan den årliga älgjakten.

Hur många märkta älgar finns i området SVT bevakar?

Runt 20 stycken.

Hur många märkta älgar finns det i Junsele-trakten?

Det finns runt 20 älgar märkta runt Junsele.

Hur lever älgarna med kalvar? I par, i flock eller ko+kalv?

Under sommarperioden rör sig kon kanske själv med sina kalvar. Det kan ändra sig mot vintern där älgarna kan samlas i grupper av olika storlek som befinner i samma vinterbetesområde/skogbestånd.

Vilket beteende reagerar älgar på om man själv stöter på en?

Älgen flyr i regel när den känner av vår närvaro. Ibland kan det händer att den kan inte bedömma vad vi är – då kan den står alldeles stilla och titta på en där den försöker att kolla med sin hörsel och luktsinne vad vi är.

Vindkraftverk som nu börjar bli fler ute i skogar och natur. Hur påverkar det viltet?

Det kan skiljer sig mellan olika viltarter. För ren vet vi att de kan reagera känslig på vindkraft – särskilt när de kan se det i på nära håll. Beträffande älgar vet vi inte så mycket än. Vi har gjort en liten studie nära Haparanda där vi har GPS-älgar och där det finns några enstaka vindturbiner. Här kunde vi inte se någon tydlig påverkan.

När sover älgarna? Och vilken tid på dygnet är de mest aktiva?

Älgar är framförallt aktiva under skymningstiden där de också byter livsmiljöer. Detta betyder att under den tiden kan de passerar särskilt ofta vägar – så, det gäller att hålla utkik!

Vilka djur är det som kan ta en älg? Är det varg, björn, lo eller något annat?

Björner tar framförallt älgkalvar under sin första levnadsmånad – de första 2 veckor är särskilt känsliga. Sen blir kalvarna för snabba. Björn kan också tar en vuxen älg – men det händer sällan och bara om älgen är i dålig kondition (gammal eller i slutet av vintern).

När föds älgkalvarna?

Kalvar föds huvudsakligen i maj och juni – beroende var i landet man är. Men sen kan vissa kalvar föddas mycket tidigt eller väldigt sent. Sen-födda kalvar är ofta ett tecken av att kon blev betäckt först under andra cyklus.

Har älgvandringen påverkats av klimatförändringarna?

Det kan vi säkert förvänta oss och vi i viss mån redan tecken för detta. Vandring hjälper djuren att överkomma svåra förhållanden t ex under vintern.

Vad var det som fick dig att bli intresserad av att forska om älgar (och kanske annat inom viltekologi)?

Jag har alltid varit intresserad i djurens beteende. Älgar är i det avseendet en väldig tacksam art eftersom en älg gör sällan som en annan :)

Hur gammal är den äldsta älgen som man hittat i Sverige?

Bra fråga. Osäkert om mitt minne sviker mig nu – men jag tror den äldste älgkon vi vet om var 23 år...

Vet du om när en älgko får två kalvar om dom föds ”samtidigt” eller med längre uppehåll?

Samtidigt kan de inte födas, men kort efter varandra. Men hur länge avståndet mellan de födsel av kalv 1 och kalv 2 kan vara, vet jag inte. Men jag misstänker att det kan variera mellan korna och kalvningstillfälle.

Hur ser jag enklast skillnad på ko och tjur?

Under den perioden där tjuren inte har horn, kan du se skillnad på baksida lår. Korna har en ljus lår-insida medan den är mörk hos tjurar.

Vad har ni lärt er hittills av de älgar ni följt?

Att i varje population/område finns älgar som vandrar och sådana som stannar i området året om – och allt där emellan. Medelvandringsavståndet ökar ju längre norrut och ju närmare fjället man kommer. Undantag från denna 'regel' är vårt studieområde i Nikkaluokta där älgar vandrar över höjd än på avstånd.

Hur länge har kon på sig GPS-halsbandet? Tar man av det?

Ja, vi tar av det när projektet avslutas. Halsbandet kan dock sitter i flera år i projekt som pågår i flera år. Emellanåt behöver vi sådan fall byta batteri.

Hur följer ni upp arbetet med GPS-älgarna. Vad är ni intresserad av att se för data kring dom?

Beroende på projekt studerar vi olika frågeställningar. På vår hemsida sammanställer vi rapporter av de olika projekten.

Vet man varför älgarna i t ex Blekinge har lägre vikt?

Älgar söderut är generell mindre än älgar längre norrut. Hur älgar i Blekinge förhåller sig till andra älgar i södra Sverige vet jag tyvärr inte.

Jag har alltid undrat ifall älgarnas ben är känsliga för att brytas?

Bra tanke – det har jag tänkt jag med. Och det händer, men tur nog inte särskilt ofta. I vårt databas med mer än 900 GPS-älgar hade vi bara några enstaka fall.

Har älgarna problem att hitta rätt plats att kommer över älven

Det tror jag inte.

Vad avgör hur många taggar det blir? Blir det fler ju äldre den blir?

Ja. Fram tills tjuren minskar i kroppskondition. Att utveckla horn är en väldig energikrävande process.

Vilken betydelse har det att fler och fler jaktlag börjat stödutfodra älgar under vintertid. Finns det bara fördelar eller även nackdelar med detta?

Älgen har en balanserad kost som skiftar över året. Att stödutfodra kan störa denna balansen och beroende på foder, kan det till och med leda till ökat konsumption av kvistbete. Min kollega Annika Felton (SLU) har forskat mycket på denna frågan. Jag tipsar dig om att läsa på hennes hemsida mer om älgens kost och utfodring påverkar älgar.

Sarekälgarna är kända och rätt stora. Vet ni hur många älgar som betar i Sarek under sommarhalvåret?

Bra fråga – ingen aning. Från vårt märkningsprojekt nära Kvikkjokk vet vi att älgar vandrar in till Sarek under våren och kommer tillbaka under vintern. Så, det gäller att hitta en bra plats och ha med en kikare och spåna älg :)

På Öland är det många kalvar som dör. Enligt program på TV som SLU hade, så tror man att dom svälter. Vet du något mer om det?

Ja, det har varit ett av vårt märkningsprojekt. Det verkar som att korna är i för dålig skick att kunna producera möjlk när kalven födds. Öland är ju en ganska otypisk älglivsmiljö där skogen förekommer i begränsat omfattning. Kalvöverlevnad är generell högre av korna som rörde sig på norra delen av ön där det finns mer skog.

Har älgstammen ökat eller minskat?

I relation till vilken tidsram? Den har ökat sen tidig 1900-talet, men minskat sen 1980-talet.

Det här med att älgkorna stöter bort kalvarna, tycker jag känns grymt! Träffas de aldrig mer? Om de möts igen, känner de igen varandra?

Bra fråga. Idag vet vi fortfarande liten om hur vidare hemområden av ko och kalv överlappar när kalven har blivit vuxen. jag skulle inte bli förvånat om de känner igen varandra som det är för andra djurarter.

Har älgar en annan typ av ämnesomsättning än kor eftersom de äter bl a blåbärsris?

Ja, älg är mindre av gräsätare än ko och häst. På engelska kallas det 'browser' – rådjur tillhör samma 'betestyp'.

Finns det någon ledar älg i en flock med flera individer ?

Oftast tar en äldre och därmed mer erfaren kor styre, men så mycket vi vet, finns det inte en utpräglat rangordning som för andra arter där olika individer lever tillsammans i en flock.

Är det någon älg med avvikande färg i området?

Inte vad vi har sett.

Är det sant att älgar kan simma till Finland över Bottenviken?

Det känns väl lång, tycker jag. Men vet vem? Älgar har dokumenteras att simma flera kilometer (t ex Norge) och även i vårt projekt i Haparanda skärgård ser vi älgarna simmar flitig mellan örna och också gör en sväng in i Finland :)

Hur åldersbestämmer man en älg?

Kropps- och huvudformen, storlek allmän, pälsfärg (nyfödda kalvar är rödaktiga). För vuxna djur kan man sen använder sig av tandslitagen för att skatta den ungefärliga ålder. För en exakt åldersskattning måste man räkna årsringar i tanden (som man gör för träd).

På vilket sätt är älgarna viktiga i ekosystemet?

Älg är en stor växtätare som konsumerar betydande mängd av foder per dag. dessutom är den relativ kräsen och väljer mellan olika växter. Detta selektiva betande att ledar till vissa växter kan blir flera medans andra blir äten. På detta sätt kan älgar påverkar vilka växter förekommer och blir stora i en skog.

Vid vilken temperatur börjar älgar må dåligt vid värme?

Älgar är en stor djur med en mycket välisolerad päls. Detta gör att vinterkylan gör älgen inte särskilt mycket. Den håller värmen väldig bra och är känslig när det blir 'för' varmt ute. Under vintern kan detta händer redan vid -5 grader och under sommaren vid 14 plusgrader.

Chatten ägde rum i Duo-appen och på SVT Play torsdagen den 28 april.