Gruppledare negativa till färre ledamöter på plats

Samtidigt som de båda partiledarna nu satt sig själva i karantän upplever Sverige en brant uppgång i antalet registrerade fall av covid-19. På onsdagen registrerades 25 215 nya fall, vilket var den högsta dygnssiffran under pandemin.

I onsdagens partiledardebatt bar politikerna munskydd i kammaren, helt enligt den överenskommelse som gruppledarna och talmannen slöt den 10 januari. Men riksdagsarbetet har inte gått tillbaka till begränsningen med bara 55 ledamöter vid voteringarna som infördes våren 2020.

Partiernas gruppledare ska träffas för ett extramöte imorgon. När SVT ringer runt till dem under torsdagen svarar ingen av dem ja på om antalet ledamöter på plats återigen ska minska.

– Jag kommer inte ha någon uppfattning förrän vi haft vårt möte, det är inte så enkelt att man bara kan rycka ut till en 55-mannariksdag. Det är beroende på hur helheten är, hur utskotten planerat upp med fysisk närvaro, säger Annelie Karlsson (S).

”Ska inte gå tillbaka”

”Centerpartiet vill gärna se att vi bidrar till att minska smittspridningen genom att minska ledamöternas resor till och från Stockholm. Det krävs enighet mellan partierna för att begränsa. Vi kan tänka oss 55 (ledamöter, reds anm.) men även andra nivåer. Extra gruppmöte imorgon för att diskutera”, skriver Anders W Jonsson (C) i ett sms.

Andra partier är tydliga med att de inte vill tillbaka till läget för två år sedan.

– Vår ingång är att vi ska vidta de starka skyddsåtgärder vi kan, vi har ett kvittningssystem där de som har symtom kan vara kvittade, men vi ska inte gå tillbaka till 55 som röstar alltid oavsett smittläge. Verksamheten är av den karaktär att den måste hållas rullande, säger Johan Pehrson (L).

”Inte aktuellt”

– Jag tycker inte att det är aktuellt att göra nu. Vi har en överenskommelse om kvittning och den tycker jag håller bra i nuläget, säger Henrik Vinge (SD).

– Att gå in och göra en sådan sak som 55-mannariksdagen det är lite egenmäktigt att ge sig in på grundlagens område, vi har 349 ledamöter och de är valda på personliga mandat. Det är en stor sak att gå in och reglera det där och jag tycker inte att vi är i ett läge där det är aktuellt, fortsätter han.