اختطفت إبنه هلا – إسمع الأم تتحدث عن الأمر بالعربية

ليس هناك إحصاء مركزي في السويد اليوم لعدد الأطفال الذي يتم اختطافهم أو احتجازهم بصورة قسرية خارج البلاد. لذلك قام التلفزيون السويدي بإحصاء حالات الاختطاف التي أدى كل منها إلى قضية بحث مفعلة لدى وزارة الخارجية.
منذ عام 2018، أي منذ بدأت وزارة الخارجية بالقيام بإحصاء من هذا النوع، تم ملاحظة أن ما لا يقل عن 1151 شخصا تم اختطافهم أو احتجازهم قسريا في بلدان أخرى. يوجد بين هؤلاء 235 شخصا بالغا – من البالغين حديثا غالبا – ويوجد بينهم أيضا 916 طفل وطفلة.
أقل من ثلث عدد الأشخاص الذين يتم اختطافهم، يعودون.
التلفزيون السويدي يتقصى – 900 طفل على الأقل تم اقتيادهم إلى خارج السويد خلال خمس سنوات.
تستطيع أن ترى في هذا التسجيل نبذة عن التحقيق الصحفي، باللغة العربية.