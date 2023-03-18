اختطفت إبنه هلا – إسمع الأم تتحدث عن الأمر بالعربية

التقت هلا بابنتها للمرة ألأخيرة في آذار، مارس 2015 – أي قبل أن يقوم والد الابنة باختطافها إلى وطنه الأردن بعد ذلك بأسبوعين. كان الأب يرى أن ابنته لم تحظى بما يكفي من التربية الدينية في السويد.

‑ سوف تكمل سن 18 خلال فترة وجيزة وسوف تتزوج. ستتلاشى عندها جميع الفرص لاستعادتها، تقول هلا يائسة خلال لقائنا في سكنها الآمن الذي تقطنه حاليا.

اختطفت إبنه هلا من قبل والدها – إسمع الأم تتحدث عن الأمر باللغة العربية