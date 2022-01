Här är de positiva stormeffekterna

För Östersjön gör stormar ofta att nytt syrerikt saltvatten strömmar in från väster. Det kan ge liv åt döda bottnar men också göra tillvaron bättre för torsken och andra djur i havet.

Catherine Legrand, professor i marinekologi vid Linnéuniversitetet och Högskolan i Halmstad, liknar en storm vid en stor blender i havet.

– Kraftiga vindar gör att havsvattenytan blir riktigt blandad, och det kan ske från ytan ner till 200 meter. Det påverkar alla alger och allt liv som finns i havet, säger hon.

Högre syrehalt märks snabbt

Effekterna efter en storm märks både på kort och lång sikt, försklarar Catherine Legrand.

– Temperatur och syrehalt i vattnet kan man ibland se efter några timmar. För mikroorganismer som lever i Östersjön kan det ta några dagar innan man ser en positiv effekt av att vatten med hög syrehalt har kommit in. För större organismer, till exempel torsken, kan det ta flera år innan en positiv effekt märks, säger hon.

Just stormen Malik kan ha haft en begränsad effekt vad gäller inflöde av vatten med högre syrehalt. Det höga vattenståndet gjorde nämligen att nytt vatten hade svårt att ta sig in, och för att vattnet som strömmar in ska nå Östersjöns djupa delar där det ofta är syrebrist krävs större vattenmängder, enligt Karin Wesslander, oceanograf vid SMHI.

– Det blåste inte under någon längre tid. Det har kommit in nytt vatten men inte i någon större mängd, säger hon om helgen.

Vindarna gav lägre elpris

Maliks vindar gav även vindkraften en boost med hög elproduktion i helgen enligt Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på bolaget Bixia. Elpriset påverkas av hur mycket det blåser och i helgen sjönk priset.

– Vindkraften hjälpte till att pressa prisbilden, säger Johan Sigvardsson.

De senaste veckorna har varit blåsiga och ingen av helgens stormdagar nådde riktigt ända upp till rekorden för vindkraftproduktion i Sverige, som slogs den 20 januari. Då producerades 489 GWh (gigawattimmar). Den tidigare toppnoteringen var från den 13 januari.

– I helgen blåste det som mest i södra Sverige. Den mesta vindkraften finns i norr och därför blev det inte rekord. Det var bitvis också för starka vindar för att vindsnurrorna skulle kunna producera, säger Johan Sigvardsson.

Hör Catherine Legrand om hur stormar gynnar Östersjön i klippet ovan