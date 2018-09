5 val som avgjordes av bara en röst

Ibland är är marginalerna hårfina – det är en sak som står klart efter söndagens svenska val. En handfull röster kan avgöra mandat i riksdagen, och de mandaten väger i sin tur tungt när marginalerna är hårfina.

Faktum är också att det finns en del exempel på val som avgjorts av en enda röst, och här följer några exempel på det.

1. Be till Gud, men rösta först

För tio år sedan höll indiska delstaten Rajasthan med sina cirka knappt 69 miljoner människor val. Favorittippad var C P Joshi, ledare för den lokala grenen av partiet Indiska nationalkongressen (INC), och under hans ledning hade partiet vunnit stora framgånger. Det var bara det att Joshi själv förlorade sin plats i det lokala parlamentet, men blott en röst.

Som för att göra nederlaget än mer nedrigt fick Joshi medge att delar av hans egen familj valt att inte rösta, enligt chefen för valkommissionen, S Y Qureshi.

– Ja det är sant. Min fru och dotter gick till ett tempel, så de kunde inte rösta, ska Joshi då ha sagt i telefon.

Det ska sägas att del oenighet uppstod efteråt kring resultatet. Men Qureshi har senare framhållit att berättelsens lär ut tre viktiga läxor: varje röst räknas, man kan inte ens ta sin familj för given, och på valdagen är det vallokalen som är ens tempel.

2. Snuskig ”karikatyr” ger miljöparti seger

I Österrike hölls för fem år sedan lokala val, och i delstaten Kärnten var det ett tecknat könsorgan som avgjorde saken. Varje valsedel hade en spalt för att rangordna alternativ, och en andra spalt för själva rösten.

En väljare valde att i den första spalten, på miljöpartiet De grönas rad, rita en ”karikatyr” som enligt tidningen Oberösterreichische Nachrichtens ”väl insatta källor ska ha varit en tecknad penis”. I andra spalten sattes en prydlig bock på partiet BZÖ:s rad.

Till slut landade det ej okontroversiella beslutet i att rangordningen vägde tyngre och den snoppmärkta valsedeln gav till slut ytterligare ett mandat till miljöpartiet.

3. En röst skiftade balansen

I december i fjol skiftade maktbalansen i amerikanska delstaten Virginia, när demokraten Shelly Simonds med blott en röst vann en plats i delstatens lagstiftande församling.

– Glöm aldrig någonsin hur enormt mycket era röster räknas, kommenterade demokratiska ledamoten David Toscano enligt nyhetsbyrån Reuters.

Simonds seger var bara del i en stor framgång för demokraterna i det lokala valet, som i och med hennes plats var lika stora som republikanerna i delegathuset. Republikanerna hade fram tills dess ett fast grepp om det med 66 mot 34 platser och dessutom majoritet i delstatssenaten.

4. Guinessrekord i jämnt val?

När ögruppen Zanzibar, som är en delvis självstyrande del av republiken Tanzania, 1961 gick till val var det två partier som konkurrerade om ledarposten: ASP och ZNP.

Med 22 platser att tävla om hade de tagit hem nio var, medan ett tredje parti, ZPPP knep tre. Till slut avgjordes det hela i valkretsen Chake-Chake. Slutresultatet? 1 537 röster för ZNP, och 1 538 till ASP.

Med en enda röst för utropades ASP till vinnare av det tionde mandatet, och Guiness rekordbok ska tidigare ha listat händelsen under rubriken ”jämnaste valet”.

5. Vann på singlad slant

Så sent som den 22 mars i år avgjordes ett lokalt val i brittiska Södra Ockendon med själva symbolen för slumpen: en singlad slant, för att bryta ett totalt dödläge.

Det hela började med att Kevin Wheeler, en oberoende ledamot som valts in som del i populistiska Ukip, avgick vilket utlöste utfyllnadsval.

I valet som följde vall de två största partierna, Labour och Tories, exakt 696 röster var, och myntet fick avgöra det hela. Vann gjorde till slut konservativa Tories, enligt The Guardian.

Listan ovan är långtifrån komplett, men utgör samtidigt förstås bara en liten bråkdel av alla val under samma period. Men i vissa fall kan en enda röst vara avgörande, något som kan vara vart att tänka på.