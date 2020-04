Här testar man om vårdpersonalen är immun mot covid-19

• 248 negativa kontrollprover resulterade i ett felaktigt svar, vilket jämförelsevis är mycket träffsäkert, enligt professor Åke Lundkvist som leder forskargruppen.

• 1 av totalt 124 tester reagerade falsk positivt för IgG (antikroppar som utvecklas i en senare fas) och 0 av 124 reagerade falskt positivt för IgM (som uppträder först). Det vill säga endast 1 av totalt 248 tester reagerade falskt positivt (i en negativ kontrollgrupp). ”Bland de negativa kontrollerna ingick bl.a. prover från 80 friska vuxna blodgivare tagna år 2018 (dvs innan viruset som orsakar covid-19, med god marginal, fanns i cirkulation hos mänskligheten) och eftersom de allra flesta vuxna i Sverige har haft flera infektioner med de 4 vanligt förekommande ”förkylnings-coronavirustyperna” (OC43, NL63, 229E och HKUI) så visar den publicerade utvärderingen tydligt att det inte heller finns några problem med falska reaktioner på grund av antikroppar mot dessa fyra mildare varianter av coronavirusinfektioner.

• Studien, “Evaluation of a COVID-19 IgM and IgG rapid test; an efficient tool for assessment of past exposure to SARS-CoV-2” är publicerad i Infection Ecology and Epidemiology och finns här.