Hög risk för terrorattentat i Tyskland – två pojkar gripna för planerat dåd på julmarknad

– Vilken dag som helst kan ett islamistiskt attentat också utföras i Tyskland, säger Thomas Haldenweg, ordförande för Författningsskyddet, till tyska ARD.

De senaste månaderna har myndigheten iakttagit en förstärkt radikalisering och vilja att utföra dåd hos personer som man övervakar i de islamistiska miljöerna. Detta kopplas samman med framförallt två händelser, nämligen kriget mellan Israel och Hamas samt koranbränningarna i Sverige.

– Den digitala floden av bilder i sociala medier, ofta parad med fake news, höjer känslonivån vilket kan fungera som en faktor för radikalisering, fortsätter Haldenweg.

De två gripna tonåringarna, en 15-åring och en 16-åring, ska ha planerat en attack mot julmarknaden i Leverkusen i västra Tyskland i dag, fredag.

Planen var att tända på en brandbomb som de tänkt placera i en skåpbil intill julmarknaden för att döda besökare. Enligt tyska nyhetsmedier hade pojkarna redan köpt bensin till brandbomben.

Innan de bestämt sig för julmarknaden ska pojkarna också övervägt en synagoga i Köln som mål. I ett slutet nätforum för unga islamister har också den yngre av de båda publicerat en video i vilken han utropar ett heligt krig mot västvärlden.

Pojkarna sitter nu anhållna misstänkta för förberedelse av terrorattentat.

Övervakade av säkerhetsmyndigheten

I slutet av oktober grep polisen en 29-årig islamist i Duisburg som misstänks ha planerat ett attentat mot en proisraelisk demonstration. 2013 reste han till Syrien och anslöt sig till terrorsekten IS.

Sedan han återvände i Tyskland har säkerhetsmyndigheten haft ögonen på honom. Liksom åtminstone den ena av de två nu gripna tonåringarna.

Som följd av det förhöjda terrorhotet patrullerar i år fler poliser, både uniformerad och civilklädd, de tyska julmarknaderna som nu har öppnat runtom i landet.

Att just julmarknader är ett mål för terrorister påminner den dödliga terrorattacken i Berlin på Breitscheidplatz 2016, då en terrorist körde en lastbil in i en folkmassa på marknaden som dödade 12 och skadade ett 50-tal människor. Sedan dess har flera julmarknader fått skyddsbarriärer och pollare resta som ska stoppa fordon från att köra in.