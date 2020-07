IVO har granskat landets 1 700 äldreboenden

Närmare hälften av alla som hittills avlidit med covid-19 bodde på ett särskilt boende. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tidigare granskat 1 000 verksamheter inom äldreomsorgen – och upptäckte då ”brister av allvarlig karaktär” på vart tionde boende.

Därefter har IVO fördjupat sin granskning och tittat närmare på vård och behandling på landets 1 700 särskilda boenden för äldre under coronapandemin. Bland annat när det kommer till möjligheten att få syrgasbehandling.

Pressträff om granskningen

Resultatet presenteras på en pressträff på tisdagen där socialminister Lena Hallengren (S) och Sofia Wallström, generaldirektör på IVO, deltar.

SVT Nyheter har i en rad artiklar granskat äldreomsorgen under coronapandemin. Vi har bland annat kunnat visa att landets äldreboenden hade en överdödlighet på 30 procent under de mest intensiva coronaveckorna och försökt kartlägga hur smittan tog sig in i boendenas korridorer.