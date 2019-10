Jan Björklund om splittringen i Alliansen: “En stor överraskning”

I januari 2017 meddelade dåvarande moderatledaren Anna Kinberg Batra att hon ville ta fram en gemensam Alliansbudget för att fälla regeringen – med stöd av Sverigedemokraterna.

I ”Min sanning” berättar Jan Björklund att han fick beskedet av Anna Kinberg Batra via sms.

– Det kom som en stor överraskning, säger han i programmet och menar på att det var början på splittringen av Alliansen.

Jenny Madestam, docent i statsvetenskap, håller med om att beslutet i början av 2017 var vad som till slut ledde till Alliansens upplösning efter valet. Moderaterna och Anna Kinberg Batra var pressade att ta något initiativ och det blev detta, säger hon.

– Anledningen till att just detta blev en vattendelare är att C och L dittills, och delvis även M och KD, tydligt tagit avstånd från Sverigedemokraterna. Övriga Allianspartier uppfattade också att Moderaterna gjorde detta utan att samtala inom Alliansen. Detta i sig, att inte informera sina kollegor påverkade förtroendet inom Alliansen. Moderaterna uppfattades köra egen linje, också just för tänkt egen vinnings skull.

”Besvärlig” relation

Madestam säger att beskedet måste ses i ljuset av Moderaternas kris och Anna Kinberg Batras panik över att behöva profilera partiet och hämta tillbaka väljare från SD.

– Efter att SD kommit in i Alliansen som en spelpjäs, alltså något som man kan eller inte kan ta stöd av, blev relationen aldrig sig lik. Detta blev slutligen också spiken i kistan för Alliansen efter valet 2018.

I programmet säger Björklund att hans relation med Anna Kinberg Batra blev ”besvärlig” efter denna händelse.

– Spänningarna inom Alliansen märktes, inte minst rapporterades i olika medier att stämningen var dålig. Många funderade på hur de skulle klara en valrörelse tillsammans. Inför valet 2018 försökte de lägga SD-pjäsen åt sidan, vilket dock var svårt.

Anna Kinberg Batra har valt att inte kommentera Jan Björklunds uttalanden.

I Min sanning berättar Jan Björklund om splittringen av Alliansen och varför han lämnade sin roll som Liberalernas partiledare. Programmet går att se på SVT Play från och med tisdag 8 oktober och sänds i SVT2 samma kväll klockan 20.00.