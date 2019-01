SVT:s meteorolog: Chans till riktigt vackra vinterdagar

Uppemot två decimeter nysnö och en del blåst är att vänta under helgen, men sedan väntar stabilare väder.

– Från onsdag är det högtrycksbetonat väder och det innebär att det blir torrt men också riktigt kallt, förklarar Pia Hultgren, SVT:s meteorolog.

Snö och regn i södra Sverige

De två snöfall som drar in under fredagen och lördagen kommer bjuda på upp till två decimeter snö, innan det avtar under söndagen.

– Från början av nästa vecka har vi ett litet lågtryck som ser ut att passera södra Sverige under tisdag, med både snö och regn men sen, från mitten av nästa vecka, stabiliseras vädret.

Stora temperaturvariationer

Vad termometrarna kommer att visa nästa vecka är än så länge för tidigt att säga.

– Men det kommer vara stora variationer; 10-30 minusgrader i Norrland och 1-10 minusgrader i Svealand. I södra Sverige kan temperaturerna pendla mycket kring nollstrecket, och då kan det bli problem med halka, förklarar hon.



Kan vi räkna med någon sol?



– Ja, från att det blir stabilare, torrare och lite mindre moln finns det också chans till riktigt läckra, vackra vinterdagar.